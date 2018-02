Música, imatges i paraules ompliran avui la presentació a la Plana de l'Om

L'Auditori de la Plana de l'Om de Manresa acollirà avui (a 2/4 de 8 del vespre, si el temps ho permet) la presentació de Postals presents per a una mare absent, que ha tingut el suport en l'edició del grup Santasusana. Hi haurà «música, imatges i altres paraules» amb l'artista performer Kiku Mistu, l'escriptor i també articulista d'aquest diari Xavier Gual, l'actor Enric Llort, l'editor Jaume Huch i Cristina Maragall, autora del pròleg. Una presentació poc comuna per a un llibre poc comú que, a banda de les postals, permet llegir una frase de la seva mare («No corris, no triguis, fes el que vulguis però no vinguis tard. I si véns tard, vigila») que, en forma de poema visual, recorre les pàgines perdent paraules a mesura que avancen els escrits. Com la malaltia.

Pep Garcia no llegirà cap postal del llibre: «s'ha de comprar. Tots els beneficis corresponents als drets d'autor es destinaran a la Fundació Pasqual Maragall que investiga per vèncer la malaltia». El llibre, amb una tirada de 600 exemplars i al preu de 15 euros, es pot trobar a les llibreries i també a la web www.postalspresentsperaunamareabsent.cat. Garcia, però, sí que llegirà l'única postal que va escriure amb més llargària de l'habitual i que no s'ha publicat perquè «no encaixava. La vaig escriure com si l'escrivís la mare però després em vaig adonar que ella mai no l'hauria escrit. Jo sí».

I el llibre, li hauria agradat, a ella? «Quan vaig començar vaig pensar que era per a ella però després vaig entendre que estava inspirat per ella però que en realitat era per al pare, que s'hi va deixar la pell, i per als cuidadors». Postals presents per a una mare absent «no era per a ella, era des d'ella».