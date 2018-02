El Nou Congost reunirà diumenge 1.700 alumnes en un concert multitudinàri

L'Associació Catalana d'Escoles de Música reprèn els actes de celebració dels 25 anys amb un segon concert multitudinari per a joves estudiants de cor. La Trobada es celebrarà el dissabte 3 de març al Pavelló Nou Congost de Manresa i comptarà amb la participació de 1.700 alumnes de 51 escoles de Catalunya.

El concert, dirigit per la directora d'agrupacions corals Montse Meneses, reunirà a 1.700 alumnes a partir de 8 anys (infants i adults). Els joves estudiants posaran en comú un repertori de diferents autors catalans que porten assajant des de fa mesos a les seves escoles. Per acompanyar aquesta gran coral hi haurà una cobla, un grup de 15 ballarins i 2 percussionistes. Aquesta trobada de cor permet agrupar les diverses realitats de les escoles de música: gent de totes les edats, de diferents estils, procedències i nivells.

A causa de l'alt nombre de participants, el Pavelló Nou Congost ha quedat petit i es faran 2 sessions obertes al públic: una a les 16 h i l'altra a les 17.15 h. Es preveu una assistència de 5.000 persones.

L'ACEM, l'Associació Catalana d'Escoles de Música, és una entitat acostumada a organitzar esdeveniments musicals multitudinaris amb presència de molts alumnes d'escoles de música. En aquesta ocasió compta amb la col·laboració de l'Ajuntament de Manresa.

El passat 4 de febrer L'ACEM va donar el tret de sortida als actes de celebració del 25è aniversari amb el Fiddle, un espectacular concert de corda fregada que va aplegar a més de 1.200 estudiants músics.

Més de 7.000 músics i 300 ballarins, repartits en diferents formacions, participaran als 9 concerts que s'han organitzat: Barcelona (4 de febrer), Manresa (3 de març), Lleida (10 de març), Tarragona (18 de març), La Seu d'Urgell (25 de març), Sant Feliu de Guíxols (14 d'abril), Sant Cugat del Vallès (15 d'abril), Esparraguera (12 de maig) i finalment el 10 de juny amb un concert multitudinari al RCDE Stadium de Cornellà - El Prat, que estarà dirigit per Manel Camp i en el qual participaran més de 6.500 músics de totes les formacions musicals.

L'ACEM ha volgut celebrar aquests 25 anys de trajectòria amb un programa d'activitats obert, participatiu i multitudinari que fomenti la col·laboració entre escoles i potenciï l'intercanvi d'experiències entre els alumnes, fent més visible la tasca de les escoles de música. A més a més han involucrat la resta de la comunitat educativa (escoles de música i escoles de primària i secundària), professionals de referència del país (grans figures nacionals, músics, tècnics, directors, compositors, arranjadors, etc.), institucions i famílies, amb la voluntat que tothom es faci seva aquesta celebració.

Per aquest motiu, els concerts estaran dirigits per directors de referència del país com Oriol Saña, Montserrat Meneses, Xavi Grau, Bernat Guàrdia, Albert Gumí, Sergi Vergés, Marcel Casellas, Ángel Pereira, Anna Garcia i el ja citat Manel Camp.

Per arrodonir aquest 25è aniversari, l'ACEM també ha creat enguany l'ACEM Jazz Ensemble, una formació dirigida per Sergi Vergés que està integrada pels 40 alumnes de jazz més destacats d'entre 13 i 18 anys de les escoles de música de l'ACEM. És una formació que neix amb motiu d'aquests 25 anys però que vol tenir continuïtat més enllà del de l'aniversari de manera que els joves alumnes amb més talent de les nostres escoles en puguin anar formant part cada any i es converteixi en una formació de referència del país.