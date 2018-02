La Coral Cardonina obre la celebració del 60è aniversari

Fundada el 1958 per mossèn Josep M. Casafont, la Coral Cardonina, una de les entitats culturals de la vila bagenca amb més tradició, celebra enguany seixanta anys. Durant sis dècades ha solemnitzat les cerimònies religioses i els actes festius de la vila ducal ininterrompudament. En tots aquests anys la seva composició ha anat canviant i s'han anat renovant el seus membres, mantenint sempre viu el seu ferm compromís per l'art i cultura. Actualment té una trentena de cantaires dirigits pel musicòleg d'arrels cardonines Ovidi Cobacho Closa.

Per tal de celebrar aquest seixantè aniversari, el cor cardoní ha elaborat un calendari d'activitats que s'inicien aquest mes de març i que es clouran el 2019 amb l'edició d'una publicació sobre la història de l'entitat i un recull d'enregistraments històrics.

La doctora en musicologia, la manresana Glòria Ballús, serà l'encarregada d'inaugurar el calendari d'actes commemoratius del 60è aniversari de l'entitat, aquest diumenge, amb una conferència sobre la tradició musical a Cardona. El calendari d'actes es clourà a finals d'any amb un gran concert antològic a l'Auditori Valentí Fuster, amb la reunió de diferents intèrprets i formacions.

Calendari d'actes commemoratius:

4 de març: Presentació del calendari d'actes del 60è aniversari de l'entitat, amb la conferència "Cardona i la música" a càrrec de la doctora. Glòria Ballús. Cripta dels Sants Màrtirs de Cardona. 18.30 h. Església de Sant Miquel.

11 de març: Concert inaugural del 60è aniversari a càrrec dels Academy Choir and Ensemble de l'institut nord-americà Western Reserve Academy (Ohio). Una de les formacions més prestigioses i elitistes dels Estats Units que visitarà Cardona amb un conjunt musical integrat per una vintena de joves intèrprets, d'entre15 i 17 anys. 18.30 h. Església de Sant Miquel.

25 de març: interpretació de la producció "Passió". Oratori sobre la passió i mort de Jesucrist dins el Cicle de Música Sacra de Cardona. Un espectacle que conjuga les arts musicals, dramàtiques i plàstiques per a revelar-nos els misteris del relat de la Passió. 19.00 h. Església de Sant Miquel.

29 de març: Concert "Músiques de la Passió a Manresa", a partir dels textos i les peces musicals de l'oratori sobre la Passió de Jesucrist. La Coral Cardonina interpretarà a l'església del Convent de les Caputxines de Manresa, la nit de Dijous Sant, la seva versió dramàtica i musical de la Passió de Nostre Senyor.

Julio: Concert a la carta. Sopar - Concert a la fresca on els comensals podran escollir el programa de l'actuació de la Coral Cardonina.

Setembre: Cardona Canta. . 6a Edició del certamen de música coral a Cardona, amb la participació de diferents cors convidats, dins el marc de la Festa Major de Cardona.

Desembre: Trobada d'excantaires i gran concert del 60è aniversari, amb la participació de diferents intèrprets i formacions musicals de Cardona i la comarca.

Activitats paral·leles (març – novembre de 2018): Conferències, audicions i projeccions musicals de caràcter divulgatiu desenvolupades amb la col·laboració de diferents entitats de la vila.

Viatges i actuacions a d'altres municipis : La Coral Cardonina està acabant de concretar un viatge a La Rioja i diverses actuacions a diferents municipis catalans en el transcurs d'aquest any 2018.

2019: Edició i presentació d'un volum dedicat a la història de la Coral Cardonina amb un ampli recull gràfic i audiovisual.

Història de la coral

Els orígens de l'entitat es remunten a l'antiga Schola Cantorum de Sant Miquel que mossèn. Josep M. Casafont refundà l'any 1958, poc després de la seva arribada a la parròquia cardonina. Aquest cor masculí va acabar integrant-se amb una secció femenina l'any 1967, conformant així una agrupació de veus mixtes que passaria a anomenar-se Coral Cardonina. Des dels seus orígens ha estat estretament vinculada a la parròquia de Cardona, on té la seva seu i on, any rere any, solemnitza les festivitats més assenyalades del calendari litúrgic amb els seus cants. Al seu torn, d'ençà de la seva creació, el seu compromís per la música i l'art a Cardona ha estat sempre ben ferm, participant en nombrosos actes culturals i contribuint a dinamitzar la vida musical cardonina amb l'impuls de diferents concerts i activitats artístiques.

Durant aquestes sis dècades ha cultivat un repertori extens i variat que, any rere any, es renova amb la incorporació de noves peces i arranjaments, així com també amb la recuperació de composicions de l'antic arxiu musical de la parròquia de Sant Miquel. També, des dels seus inicis, ha procurat contribuir a l'enriquiment de la vida cultural cardonina programant-hi concert d'intèrprets de renom com ara el quartet vocal femení Clara Schumann (1961), el popular acordionista Tosquiets (1962), l'Orquestra d'Andorra (1964), Gaietà Renom (1968), l'organista de la catedral de Barcelona Mn. Joan Gamissans (1969), l'Orfeó Català (1969), l'Orfeó Lleidatà (1972), la Capella de Música de Burés (1978), Camerata Singers de Manila (1983), el Cor de l'Acadèmia de Medicina de Gdansk (1984) o el Cor Monteverdi de Budapest (2008), entre d'altres. Més enllà dels murs de la vila ducal, la Coral Cardonina s'ha distingit en nombrosos municipis d'arreu de Catalunya, Mallorca i Andorra. La mort de mossèn Casafont, després de 54 anys al capdavant de l'entitat, va donar pas a que el musicòleg Ovidi Cobacho n'assumís la direcció l'any 2013, donant un nou impuls a l'entitat fins a dia d'avui.

Els darrers temps, l'entitat musical cardonina ha promogut la creació del certamen de cant coral anual "Cardona Canta", la creació d'un oratori sobre La Passió a partir del fons musical dels arxius cardonins i la reconversió del Tradicional Concert de Santa Cecília en el Memorial Josep M. Casafont. Ha contribuït a dinamitzar la vida cultural cardonina amb nombroses iniciatives com la celebració de grans concerts i esdeveniments musicals a la vila ducal, com la visita de l'Orfeó Català dins els actes del Tricentenari (2014), el Rèquiem de Mozart a càrrec del Cor i l'Orquestra de l'Unesco (2016) o bé la producció "El cant d'un poble", amb la Banda de Música de Cardona i diversos cors de la comarca, que va cloure amb un gran concert al Teatre Kursaal de Manresa (2014).