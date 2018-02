Jo Jet i Maria Ribot obren el cicle musical al Paranimf de la UB

El Paranimf de l'edifici històric de la Universitat de Barcelona serà l'escenari, divendres (20 h), de la presentació del segon treball del duet manresà Jo Jet i Maria Ribot, Lliure o descansar, en un concert que obrirà la tercera edició del cicle Els Vespres d'Hivern.

Darrere la formació d'un duet a guitarra i dues veus, Jo Jet i Maria Ribot espremen tots els recursos per seduir l'espectador. Un so independent, un format clàssic i un plantejament pop converteixen Jo Jet i Maria Ribot en una fórmula molt personal. Lliure o descansar, que va produir Jordi Casadesús i que va tenir l'impuls de 320 mecenes a través de la plataforma de micromecenatge Verkami, es va estrenar l'octubre del 2016 al cicle Músiques Sensibles de Barcelona i el van portar al Kursaal ara fa un any.

El cartell d'Els Vespres d'Hivern inclou la lluminosa cançó d'autor de Jo Jet i Maria Ribot; el folk pop captivador i intimista d'Intana (9 de març); els passatges hipnòtics i electrònics de Júlia (16); i la nova saba de flamenc fusió de María José Llergo i Marc López (23). L'entrada és gratuïta i només cal descarregar-la de la pàgina web ub.edu/vespres.