Jordi Purtí rep el premi al millor director en el festival de Gijón de teatre infantil

El manresà Jordi Purtí (1960) va merèixer el cap de setmana passat el premi a la millor direcció de la Feria Europea de Artes Escénicas para Niños y Niñas (FETEN) de Gijón, la gran convocatòria del teatre per al públic familiar que se celebra a l'Estat espanyol. El reconegut dramaturg i creador d'espectacles com Operetta va obtenir el guardó pel muntatge Concerto a tempo d'umore, que es va estrenar fa quatre anys i encara continua donant voltes.

«Vam actuar a la gala inaugural i també vam fer una segona actuació», explica Purtí: «els dos cops, omplint les 1.200 butaques del teatre Jovellanos» de la localitat asturiana. Concerto a tempo d'umore és un espectacle protagonitzat per l'Orquestra de Cambra de l'Empordà que mostra com de poca-solta pot arribar a ser una audició de música clàssica si els intèrprets es mouen més del compte i fan la vida impossible al director: «jo dic que és per a totes les edats», apunta Purtí.

Com a creador i, alhora, director d'aquest singular concert, Purtí va tenir el plaer de mostrar-lo no tan sols a Catalunya sinó també dues vegades al prestigiós festival d'Avinyó i, l'estiu passat, al que se celebra a Edimburg, l'altra gran cita de les arts escèniques a Europa. Ara, a més, «faig d'actor», comenta, satisfet: «el director de l'orquestra, Carles Coll, s'ha jubilat i, en el seu lloc, m'hi he posat jo. No és que tingués el cuquet de la interpretació, tenia... el cucàs!».

En la seva llarga trajectòria sobre els escenaris, Purtí ha fet tots els papers de l'auca i mai ha deixat del tot aparcada la faceta d'actor. «Quan ets a dalt, tot és més fàcil i divertit, et canses i quan acabes ben suat saps que ho has donat tot. En canvi, a baix sempre estàs mirant i apuntant, mirant i apuntant...», afegeix.

La recompensa obtinguda a Gijón està obrint portes arreu de l'Estat per a un muntatge que va entuasiasmar en el seu pas pel FETEN. «Ja em passava amb els Joglars: a Catalunya potser estem més acostumats a aquesta mena d'espectacles, però a fora no tant. Havies de veure com de bé s'ho passaven els nens, cada gag era una bomba». Tal com anota Purtí, «com que vam actuar els dos primers dies del certamen», que va tenir lloc del 18 al 23 de febrer, «la veu va córrer molt ràpid».

Tot i que ja té més de cent vuitanta funcions a l'equipatge, el Concerto a tempo d'umore continua fent recorregut: «a la segona quinzena de març serem en dues ciutats de Suïssa, després anirem cap a l'àrea de París i del 4 al 15 d'abril farem cap a la sala Fernán Gómez de Madrid», enumera el director manresà: «l'espectacle no està ni de bon tros exhaurit!».

Paral·lelament, també està començant a fer camí el Desconcerto, un muntatge que es va estrenar el mes de setembre al teatre Condal, que a l'octubre es va poder veure al Kursaal de Manresa i que Purtí també ha creat amb l'Orquestra de Cambra de l'Empordà. «El Concerto té format de concert, però en el Desconcerto no hi ha cadires, és un espectacle més físic, més gestual, teatral», explica: «ara, volem que vagi fent el seu camí com el seu precedent, i això inclou intentar portar-lo al festival d'Avinyó, per posar un exemple».