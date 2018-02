«El silencio de Hamelín», dels Farrés Brothers, també triomfa al FETEN

El grup igualadí Farrés Brothers també va ser guardonat en la gala final del FETEN de Gijón: l'espectacle El silencio de Hamelín va ser recompensat amb el Premi a la millor proposta de Teatre i Inclusió, després de la representació que va tenir lloc al Centro de Cultura Antiguo Instituto de la ciutat asturiana. El muntatge està interpretat per Olalla Moreno, Jordi Farrés i Pep Farrés.

Després d'exhaurir entrades al Teatre Lliure de Barcelona per la versió amb titelles de La visita de la vella dama, els Farrés Brothers van obtenir dies enrere a Gijón un altre èxit en la seva reeixida trajectòria. El silencio de Hamelín es planteja què passaria si, en el famós conte del flautista, hi hagués una nena sorda. En aquest muntatge inclusiu, la paraula oral es combina amb la llengua de signes, els titelles i un DJ força particular. En l'obra, de 55 minuts, Clara i Bruno són dos germans que van viure el que va passar a Hamelín i, quan ja són adults, un estrany personatge els demana que ho tornin a explicar.

Pep Farrés, un dels integrants de la companyia, és el director artístic de La Mostra d'Igualada, l'equivalent català del que significa el FETEN per al teatre infantil.