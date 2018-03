Antoni Bassas i Martí Gironell duran a Manresa les seves obres premiades

Falten set setmanes per Sant Jordi i l'agenda de presentacions literàries es va carregant de compromisos. Des d'avui, dijous, fins a mitjan abril, ja hi ha confirmades catorze trobades entre autors i lectors a Manresa, amb la Llibreria Parcir, l'Espai Òmnium i l'Espai Rubiralta com a principals escenaris. La llista no està tancada i es preveu que s'hi sumin més actes en els propers dies.

Cronològicament, la primera sessió tindrà lloc avui (19.30 h) a l'Ateneu Popular La Sèquia: l'editorial manresana Tigre de paper presentarà la novel·la La casa de la selva, que signa un referent del moviment punk a la Barcelona dels anys 80 com és Joni D., el sobrenom de Jesús Sahún (Barcelona, 1968). En la trobada també hi participarà l'historiador local Miguel Gómez, que contextualitzarà aquest relat sobre el cantó humà de la resistència armada.

En les properes setmanes, passaran per Manresa els guanyadors de tres dels principals premis literaris de les lletres catalanes: Martí Gironell i Joan-Lluís Lluís presentaran les obres amb què es van embutxacar els 60.000 euros del Ramon Llull i el Sant Jordi, respectivament, mentre que Antoni Bassas parlarà de les memòries de les seves catorze temporades al capdavant del programa matinal de Catalunya Ràdio que van merèixer els 6.000 euros del Josep Pla.

Gironell ha novel·lat la vida de Ceferino Carrión, un home que va deixar enrere l'Espanya franquista i es va reinventar a si mateix als Estats Units amb el nom de Jean Leon. Entre altres episodis de la seva biografia, va obrir un restaurant a Hollywood freqüentat per les estrelles del cinema i, en tornar a Catalunya, va fer el seu propi vi al Penedès. Per la seva part, Lluís refà la història del segle XX situant Franco com a part activa de la Segona Guerra Mundial. I en aquesta història, el protagonisme recau en un individu nascut a Solsona.

En el camp de la novel·la, també seran a Manresa Núria Pradas per parlar d'alta perfumeria, tema de L'aroma del temps; la popular presentadora de ràdio Sílvia Tarragona, que fa de l'amor l'eix de Tal com érem; i Maria Sanplà, que porta una dona a fer un viatge interior després d'un fracàs sentimental a El silenci de les cases.

En el terreny de les memòries, dues cites imprescindibles. D'una banda, Roser Capdevila (1939) presentarà La nena que volia dibuixar, unes memòries il·lustrades dels anys de la postguerra. De l'altra, Carlota Benet explicarà les raons de Papitu, el llibre en què dóna testimoni de la vida del seu pare, el dramaturg Josep Maria Benet i Jornet, actualment malalt d'Alzheimer.

I encara en la no-ficció, dilluns i dimarts serà el torn de dues presentacions ajornades per la neu: Postals presents per a una mare absent, del manresà Pep Garcia, i Operació urnes, de la igualadina Laia Vicens, on explica com es va muntar i desenvolupar l'operatiu per comprar i fer entrar a Catalunya les urnes de l'1 d'octubre.