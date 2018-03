CONCURS: Participa a la nostra travessa dels Oscars!

S´acosta la nit dels Oscars, la vetllada més esperada pels amants del cinema, i per anar escalfant motors Regió7 et vol posar a prova. Ja has vist les pel·lícules nominades? Quina creus que s'endurà més estatuetes? Creus que hi haurà alguna sorpresa? Digues quina és la teva opinió i participa a la travessa dels Oscars que hem preparat perquè ens diguis qui creus que seran els guardonats.

En total hi ha 10 categories: a la millor pel·lícula, direcció, actors principal i secundari, actrius principals i secundària, i pel·lícula estrangera, entre d´altres...

Si ho encertes tot podràs guanyar tot el 'pack' de regals que sorteja Regió7: lloguer de 2 pel·lícules al DeCine, 2 entrades dobles al Cines Bages Centre i 3 menús dobles al Pans & Company.

Si no, tots els que hi hagueu participat i hagueu obtingut més puntuació entrareu en el sorteig dels premis especificats a les bases legals.

Participa al nostre joc! El dilluns 5 de març publicarem el nom dels guanyadors.