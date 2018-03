Carlota Subirós explora la «tensió entre la llum i l'ombra» a la fosca «Sol solet» de Guimerà al TNC

La directora teatral Carlos Subirós va presentar fa dues temporades 'Maria Rosa' d'Àngel Guimerà a la Sala Petita del TNC i ara es torna a endinsar en el món de Guimerà amb una versió de 'Sol solet' que té com a leitmotiv "la tensió entre llum i l'ombra", una idea que guia la construcció del projecte. Subirós ha assegurat que 'Sol solet' és una obra que es troba "a les antípodes del teatre infantil, benintencionat i carrincló", sinó que és "una obra molt fosca amb aquesta paradoxa entre la llum del sol del títol i la foscor absoluta de l'obra". Es preveia que l'espectacle s'estrenés el 8 de març, però finalment no hi haurà estrena pel suport de la companyia a la vaga feminista del dia 8, les funcions seguiran el dia 9 fins al 8 d´abril. Posteriorment, l'espectacle anirà de gira per Catalunya de la mà de Teatres en Xarxa. 'Sol solet' està interpretat per Merce? Ara?nega, Laura Aubert, Javier Beltrán, Roger Casamajor, Laia Duran, Oriol Genís, Antònia Jaume, Alba Pujol i Ramon Pujol.

Subirós ha reconegut que des que va dirigir 'Maria Rosa' ha descobert moltes coses noves de Guimerà sobre la figura del dramaturg i la seva obra i per això, volia fer una proposta diferent a l'anterior i es va plantejar fins i tot fer un espectacle que es digués Univers Guimerà.

La directora ha declarat que 'Sol solet' és una obra desconeguda de l'escriptor i va considerar que calia posar-la en escena. "És una obra rodona, potent, molt esfèrica i perfecte com el seu títol", ha assenyalat. Al mateix temps, ha ressaltat que volia posar en escena una mirada sobre l'obra des d'avui i donar valor a aquesta mirada. "És un espectacle que posa en escena l'obra i la mirada sobre l'obra explícitament", ha explicat.

La directora ha ressaltat que aquest projecte és "una indagació sobre les llums i les foscors a partir d'aquesta imatge del sol i aquesta idea que aquesta obra és molt fosca i estava amagada en la foscor" perquè és molt desconeguda. El títol d'aquest drama fa referència a la dolorosa soledat que ha emmotllat la personalitat extremadament sensible de Jon, el qual es veurà immergit en un triangle de passions mal resoltes que farà aflorar les contradiccions irresolubles de l´ànima humana.

Subirós també ha ressaltat que la cançó 'Sol solet vinem a veure que tinc fred' és "un joc de paraules sobre el sol i la solitud i és una de les tensions bàsiques de l'espectacle" amb personatges que estan "profundament" sols. La directora del muntatge ha dit que han reduït l'obra original a sis figures i li han afegit dues figures noves en la posada en escena: una és la llum, i dona llum sobra l'obra, i l'ombra, que és un personatge que mira el lloc.

Per la seva part, Javier Beltrán, que es posa a la pell del Jon, ha explicat que 'Sol solet' és una història trista per a tots els personatges que es troben en aquell hostal on passa la trama. L'actor ha dit que l'obra també parla "d'un destí inevitable per a cadascun dels personatges, que per molt que intenten sortir d'on són i de viure les seves vides, no poden. Ells tenen una consciència de classe social que intenten canviar i no poden perquè és el seu destí".

Suport a la vaga feminista

L'obra no s'estrenarà el 8 de març com estava previst a la Sala Petita pel suport "unànime" de la companyia a la vaga feminista, tal com ha anunciat Subirós. "L'equip d'intèrprets i l'equip artístic unànimement i sense vacil·lacions ens adherim a la vaga". "La reivindicació més gran dels nostres drets i valors és la feina que fem i hauria tingut sentit fer l'espectacle, però aquesta convocatòria té una amplitud i una dimensió que val la pena adherir-s'hi sense fissures de 24 hores amb tota la repercussió que això té", ha afegit.