Joan Miquel Capell guanya el Crims de Tinta amb «Wad-Ras»

Joan Miquel Capell ha estat el guanyador de la novena edició del premi Crims de Tinta, que convoca RBA, amb l'obra Wad-Ras, basada en un cas real investigat per l'autor com a mosso d'esquadra. L'autor –llicenciat en Dret per la UAB (1995) i doctor en Dret per la Universitat de Barcelona– va formar part durant 32 anys del cos de Mossos d'Esquadra. El jurat destaca en primer lloc la capacitat de l'autor per plasmar la realitat de les presons de dones a través de la mirada de dos joves agents que comencen la seva carrera com a policies. També ha tingut en compte la recreació de l'ambient i el país del 1991 i, particularment, l'àmbit dels Mossos. Wad-Ras arribarà a les llibreries dilluns.