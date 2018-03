Roger Mas estrena disc a Brussel·les amb l'assistència de Puigdemont i els consellers

El cantautor Roger Mas ha estrenat aquest divendres al vespre el seu nou disc 'Parnàs' a Brussel·les en presència de Carles Puigdemont i els consellers Lluís Puig, Clara Ponsatí, Toni Comín i Meritxell Serret, tots ells destituïts pel govern espanyol. L'artista ha presentat el disc a la sala 'Adem' de la capital belga, on s'hi han reunit una quarantena de persones -la majoria catalans residents a Bèlgica- per seguir el concert organitzat amb el Casal Català de Brussel·les. Abans de l'inici, els consellers i Puigdemont, asseguts a les dues primeres files, han rebut un ram de flors per part de l'organització com a mostra d'escalf. A l'altra banda del passadís, també a la primera fila, quatre cadires amb bufandes i mocadors grocs s'han reservat en nom dels presos polítics. En declaracions a l'ACN abans del concert, Roger Mas ha assegurat que volia venir a Brussel·les per fer un gest "simbòlic, de suport" als membres del govern destituït. "La intenció principal era fer passar una bona estona a la gent que tenim aquí i no poden tornar", ha afegit.

Mas ha explicat que se li va acudir la idea de convidar Carles Puigdemont i els consellers en el mateix moment en què van venir a la capital belga, quan tot just estava treballant en el disc que ha presentat aquest divendres. "Primer vaig pensar que els volia venir a portar el disc i després vaig pensar que potser podia venir amb la guitarra i distreure'ls una estona", ha apuntat.

En l'àmbit personal, el cantautor ha admès que li fa "il·lusió" la seva assistència i que està "content" que pensin que poden passar una bona estona. El cantant també s'ha pronunciat sobre la condemna recent als dos rapers espanyols, Valtonyc i Hasel, i ha afirmat que Espanya està en una "deriva autoritària molt perillosa" i ha expressat la seva "inquietud" al respecte. "Ja és massa i s'han creuat línies vermelles dels pilars d'una democràcia, de la llibertat d'expressió", ha conclòs.

Tot i la reivindicació davant de càmera, Mas ha puntualitzat que la reivindicació política no és el que "fa" en les seves cançons i que en el disc no n'hi ha cap que parli de la situació actual. "M'agraden les lletres que al llarg del temps et segueixen dient coses i apel·len més als sentiments individuals i a les emocions de les persones", ha reconegut.