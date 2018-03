Castelladral torna a acollir demà el Sala Piano i Manresa, una trobada de cor multitudinària

La Masia La Garriga de Castelladral acollirà diumenge la vuitena edició del Sala Piano, on participaran 43 alumnes de 17 escoles de música de la Catalunya Central, que interpretaran música de bandes sonores i musicals. Es faran dues sessions, a les 10 i a les 12.15 h, i el preu de l'entrada és de 5 euros, gratuït per als menors de 18 anys. Aquest concert per a joves pianistes, que organitza la Masia La Garriga i l'Associació Catalana d'Escoles de Música (ACEM), s'afegeix a la trobada de cors que es farà avui al pavelló Nou Congost de Manresa, en un dels actes de celebració del 25è aniversari de l'ACEM, amb la participació de 1.700 alumnes a partir de 9 anys de 51 escoles de Catalunya. Es faran dues sessions, una a les 16 h i l'altra a les 17.15 h.

El concert, dirigit per la directora d'agrupacions corals Montse Meneses, servirà perquè els joves estudiants posin en comú un repertori de diferents autors catalans que estan assajant des de fa mesos a les seves escoles. Per acompanyar aquesta gran coral hi haurà una cobla, un grup de 15 ballarins i 2 percussionistes. Es preveu que hi assisteixin unes 5.000 persones de públic.