L'Ametlla fa la programació més 'grossa'

«La fem grossa». Així ha batejat l'Associació Cultural Esplai de l'Ametlla de Merola la nova temporada cultural de primavera. Un joc de paraules que fa referència a la sort que va tenir l'entitat per la loteria de Cap d'Any, però també és una declaració d'intencions: anunciar als quatre vents que l'activitat al teatre de la petita colònia no s'atura i arriba amb més força que mai. Des del proper 16 de març i fins al 9 de juny, el teatre puig-reigenc acollirà set espectacles. Una programació que combina propostes amateurs amb obres d'actors de primera fila, tal com van explicar ahir Marc Fité i Pol Escudé durant la presentació de la temporada.

A la tardor, quan l'entitat cultural estava en plena campanya de Pastorets, dubtaven quin seria el plantejament per tirar endavant la programació teatral d'aquesta primavera, «principalment per les dificultats econòmiques de poder portar a l'Ametlla propostes del sector professional», va concretar Fité. La sort els ha vingut de cara i amb el pessic que van aconseguir de La Grossa van tenir clar que la programació tindria continuïtat per cinquè any consecutiu. «Ens volem mantenir tocant de peus a terra, però sí que és cert que la loteria ens ha donat seguretat per poder programar amb més tranquil·litat», va afegir.

Els responsables de l'entitat cultural s'han tornat a atrevir a tenir una programació que arrencarà amb força. I és que l'Ametlla de Merola acollirà l'estrena de la gira del darrer espectacle de Quim Masferrer, Bona gent. Després d'exhaurir gairebé les 300 localitats de la funció programada (el 17 de març a les 22 hores), l'actor i l'associació han apostat per programar-ne una segona, el dia abans, de la qual queden una setantena de localitats disponibles. «Tenim una bona relació amb en Quim i estem molt contents que hagi volgut donar el tret de sortida a la gira al nostre teatre», va dir Escudé, que va fer una advertència: «Que el públic vingui amb ganes de riure, però també de participar de l'espectacle». Aquesta no serà l'única estrena de la programació. El 28 d'abril, Bruno Oro també farà la primera funció de la gira del seu espectacle Immortal al teatre ametllenc. Es tracta del primer monòleg del reconegut actor.

Un mes abans, el 25 de març (18 hores), serà el torn de l'obra del surienc Roc Esquius Sàpiens, protagonitzada per Enric Cambray i Mireia Portas, sota la direcció de Sergi Belbel. «Podem dir que amb en Roc Esquius mantenim una bona amistat i ja hem programat al teatre altres produccions de la seva companyia, i ens fa molta il·lusió que ens tinguin en compte de nou», van remarcar.

El 13 de maig (18 hores) serà el torn de Puig i Cadafalch, un croquis, protagonitzada per Sergi Mateu. Una obra que arriba a través de la Xarxa de Teatres i Ateneus de Catalunya. «La programació la podem impulsar gràcies al suport econòmic de l'Ajuntament, la Diputació, la Generalitat, i també de les iniciatives Programa.cat o XTAC», va destacar, «si no seria impossible».

Com és habitual, les propostes de l'àmbit professional es combinaran amb espectacles amateurs: El Narcís s'ha tornat boig!, de l'agrupació juvenil de l'Associació Cultural l'Esplai; La Barca Nova, a càrrec del Centre Cultural de Sant Pol de Mar; i el concert d'òpera protagonitzat pel grup Liric's. Totes les entrades es poden comprar de manera anticipada al web www.ametllamerola.cat o els matins a la taquilla del teatre.



Darrer any sense butaques

L'Associació Cultural Esplai espera que aquesta sigui definitivament la darrera temporada en la qual els espectadors seguin en cadires de plàstic. Després que l'Ajuntament de Puig-reig hagi inclòs al pressupost del 2018 la partida per fer realitat la instal·lació del pati de butaques, si reben l'ajuda de la Diputació de Barcelona, únicament restarà que la Generalitat faci efectiva la seva aportació. «El compromís el tenim, però falta que hi hagi un executiu per desencallar el tema», va afirmar Fité. Sigui com sigui, recorden que el projecte de rehabilitació del teatre va més enllà de la instal·lació de les butaques, i el continuaran defensant «amb visió de futur sense hipotecar cap metre quadrat de l'equipament ».