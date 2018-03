L'any del #MeToo?

Potser ningú s'atrevirà a dir que l'edició del 2018 dels Oscars sembla previsible. I és que més d'un serà prudent després de la monumental sorpresa que va significar l'Oscar de l'any passat per Moonlight, tant pel resultat en si com per l'error que s'hi va sumar en la lectura del guardó per part de Warren Beatty i Faye Dunaway. Va ser un moment que passarà a la història, tot i que la cerimònia dels Oscars acostuma a ser un esdeveniment molt controlat, amb pocs moments imprevistos o d'improvisació. Malgrat que tot indica que som davant d'un any senzill per a les travesses, que ningú se'n refiï perquè dos grans moviments socials favorables al feminisme i a la cultura afroamericana –atenció al fenomen Black Panther als Estats Units– poden fer que, respectivament, puguin sorprendre propostes tan excel·lents com Lady Bird o Déjame salir i Mudbound. Comencem a especular.



Millor film

Segurament la categoria més complicada d'endevinar és la de millor film. I tot plegat coincideix amb una collita veritablement formidable. Tres anuncios en las afueras té un petit avantatge respecte a les altres, potser per haver guanyat el Globus d'Or al millor drama i el premi de l'associació d'intèrprets al millor repartiment (els actors encara són el col·lectiu més nombrós a Hollywood). Però el guardó de l'associació de productors ha anat a parar a La forma del agua, que també és un dels grans indicadors en aquesta categoria. D'altra banda, a ningú se li escapa que si algun any ha de guanyar un film dirigit per una dona és aquest. I el poderós moviment «#MeToo» aposta per Lady Bird, de Greta Gerwig, que ja va guanyar el Globus d'Or a la millor comèdia. La guerra és a les trinxeres i està completament oberta.

Millor director

Guillermo del Toro. Aparentment no hi ha discussió en aquesta categoria, que suposaria el darrer dels «Tres amigos» en rebre el guardó després dels premis als col·legues mexicans Alejandro González-Iñárritu i Alfonso Cuarón. A Hollywood els encanta recompensar els directors estrangers que treballen en encàrrecs per a la indústria i que saben mantenir la seva identitat en produccions més personals, com la delicada i exquisida La forma del agua. Alguna possibilitat de sorpresa? Greta Gerwig enmig de l'any del «#MeToo» o Christopher Nolan, que incomprensiblement no té el premi al millor director, quelcom que clama al cel.



Millors intèrprets

Frances McDormand ( Tres anuncios en las afueras) i Gary Oldman ( El instante más oscuro) com a millor actriu i actor. I Sam Rockwell ( Tres anuncios en las afueras) i Alison Janney ( Yo, Tonya) pel que fa als de repartiment. Un consens aclaparador. Gairebé no hi ha ombra de competència en les categories d'interpretació enguany. Han arrasat amb tot el que han trobat els quatre durant la temporada de premis. I alguns potser no eren tan clars, com McDormand, que ja va guanyar per Fargo, Rockwell en una categoria amb talent a dojo i Janney, que té Laurie Metcalf de Lady Bird llepant-li els talons. Però... «This is it».



Categories complicades de resoldre

No tot està cantat, com la categoria de millor film de parla no anglesa, on es podria apostar raonadament pels cinc films, o millor banda sonora, amb l'emotiu Alexandre Desplat de La forma del agua en plena lluita pel guardó contra la descomunal El hilo invisible de Jonny Greenwood, integrant dels Radiohead. Els curtmetratges faran saltar les apostes pels aires com és normal i també la categoria de millor guió original, on es reflecteix el veritable enfrontament entre el bo i el millor de l'any: Tres anuncios en las afueras contra Lady Bird contra La forma del agua contra Déjame salir.



Categories més previsibles

Parteixen també amb avantatge el guió adaptat de Call me by your name, la fotografia de Blade runner 2049, el vestuari d' El hilo invisible, l'edició i les categories de so de Dunkerque, el maquillatge d' El instante más oscuro, els efectes especials de La guerra del planeta de los simios, el disseny de producció de La forma del agua i Coco com a millor film animat