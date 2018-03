Mor el científic i museòleg Jorge Wagensberg als 69 anys

El científic i museòleg Jorge Wagensberg ha mort aquest dissabte als 69 anys en el seu domicili particular, ha informat l'Hermitage de Barcelona en un comunicat.

Nascut a Barcelona el 1948, Wagensberg va ser director del Museu de la Ciència de Barcelona entre 1991 i 2005, i era el director artístic de l'Hermitage de Barcelona des del 2013.

El museu ha expressat el seu condol i dolor per la seva mort, i ha destacat que en els últims anys ha treballat "per a construir una proposta museogràfica encaminada a fusionar art i ciència, com una gran àgora i un punt de trobada per a l'estímul del coneixement".