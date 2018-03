Recordant Joan Cirera a través de la ràdio

El d'avui no és un homenatge a Joan Cirera, sinó el record d'una època i, també, de tots els que van fer aquella Manresa que ell s'estimava tant», apuntava la seva filla Mireia Cirera, divendres al vespre en un auditori de la Plana de l'Om pràcticament ple. Homenatge o record, el que no hi ha dubte és que els assistents van fer un viatge en el temps.

Es va retrocedir fins al novembre del 1984 per summergir-se en un episodi de la radionovel·la policíaca La història que Carles Quadreny ens va explicar..., que en aquella època emetia l'emissora local Ràdio Catalunya. Ambientada a Manresa i creada pel mateix Joan Cirera i per Joan Barbé, era protagonitzada pel detectiu privat Carles Quadreny, que al costat del psiquiatre Pere Boada i Pràxedes Pasqüets, un venedor de diaris força sapastre, vivien mil i una peripècies. Per crear l'ambient idoni per a la narració, l'auditori de la Plana es va convertir en un estudi de ràdio. Micros, faristols i personatges preparats per començar la radionovel·la. Uns anuncis de l'època amb les locucions de Mireia Cirera i Albert Ruiz acostaven els oients fins als senyals horaris que donarien pas al butlletí informatiu. Noticies de l'època, però amb una pinzellada d'humor i fent una picada d'ullet a l'actualitat. Després del butlletí, era l'hora del detectiu Quadreny.

D'entre la trentena d'episodis que es van emetre entre els anys 1984-85 es va escollir per a l'ocasió Trio de dames, un divertit episodi que al llarg d'una hora va provocar rialles i cares de nostàlgia entre el públic. Guardant fidelitat al guió original però, malauradament, amb no totes les veus originals. Així, el paper protagonista que feia Joan Cirera en aquesta ocasió el va encarnar el seu fill Roger. Qui sí que es va tornar a posar en la pell del psiquiatre va ser Pere Bonet, que després de la locució comentava «el que avui ha durat una hora, en aquella època en podia durar tres». Joan Barbé, com ja passava el 1984, va ser el narrador de l'episodi.

Trio de dames explica la història d'un assassinat en el qual la víctima és extorsionada en una botiga de pells de Barcelona. Una trama que amaga escenes tan divertides com quan els tres amics s'han de caracteritzar per fer-se passar per dones i enxampar el culpable. En alguna ocasió ni els mateixos protagonistes podien aguantar-se el riure. I davant d'algún lapsus en el text, tornar a començar i endavant. Coses del directe. Per acabar, una interpretació en directe al saxo a càrrec d'Òscar Castellà i molts aplaudiments. Si al final de la vetllada hi va haver una paraula que es repetia entre el públic, aquesta era il·lusió. Il·lusió de recuperar una radionovel·la, de recordar a través de la ràdio Joan Cirera i, en definitiva, de reviure l'essència d'un temps passat.