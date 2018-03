Kobe Bryant, la primera estrella de la NBA en guanyar un Oscar

5 anells de campió de la NBA, 2 cops MVP de les finals i un cop de la lliga regular, 18 convocatòries a l'All-Star, 2 medalles d'or olímpiques, ser el primer jugador dels Lakers en tenir dos dorsals retirats... i ara un Oscar de Hollywood!



Aquests són només alguns dels mèrits que figuren a l'envejable palmarès de Kobe Bryant, l'exestrella de Los Angeles Lakers que aquesta matinada s'ha endut el premi al millor curtmetratge d'animació per 'Dear Basketball', basat en la carta de comiat que va escriure amb motiu de la seva retirada.



Aquest és el curt guanyador:







Amb aquest nou guardó, la 'Mamba Negra', tal i com se'l coneixia a les pistes, s'ha convertit en el primer jugador de la NBA que s'endú un premi de l'Acadèmia de Hollywood. Una fita que no ha passat desapercebuda per la resta d'estrelles de la lliga nord-americana. Així, tan bon punt s'ha fet públic el premi col·legues i excol·legues de Bryant han felicitat la llegenda dels Lakers a les xarxes socials.





Congratulations to my good friend @kobebryant for winning the Oscar for best animated short film. Well deserved! — Earvin Magic Johnson (@MagicJohnson) 5 de marzo de 2018

Congrats to KOBE first Oscar that´s big bro #dearbasketball. Proud of you, Big honor for you and your family. I´m jealous lol — SHAQ (@SHAQ) 5 de marzo de 2018