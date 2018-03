L'Espai 1522 de Manresa estrena el cicle Quinze Vint-i-dos durant el mes de març

L´any 1522, Manresa va acollir Ignasi de Loiola i, durant la seva estada a la ciutat, es va produir la seva profunda transformació espiritual. El Convent dels Predicadors va ser un els espais més freqüentats per Sant Ignasi. Avui, la galeria del claustre del convent acull l´Espai Manresa 1522 (a la plaça Mestre Blanch, al costat del teatre Conservatori).

Emmarcat dins del projecte Manresa 2022, un aposta estratègica de la ciutat amb l´objectiu de celebrar els 500 anys de l´arribada de Sant Ignasi, l´Espai 1522 esdevé un centre d´interpretació de la Manresa ignasiana i del patrimoni perdut, que vol donar a conèixer, al centre de la ciutat, la importància històrica i la universalitat del personatge i l´empremta manresana en la seva biografia.

El cicle Quinze Vint-i-dos neix amb la voluntat de dotar un dels espais principals del projecte Manresa 2022, l´Espai Manresa 1522, d´una oferta cultural i artística complementària a la seva activitat habitual, per tal d´atraure un major nombre de visitants, augmentar el coneixement del centre d´interpretació i donar major difusió al projecte Manresa 2022.

És una iniciativa impulsada per la Fundació Turisme i Fires de Manresa, Manresa 2022 i l´Ajuntament de Manresa.

Aquest matí s´ha presentat la nova proposta, en una roda de premsa amb l´assistència del regidor de Turisme, Joan Calmet; el gerent de la Fundació Turisme i Fires de Manresa, Albert Tulleuda; i el coordinador de serveis turístics de Manresa i responsable del cicle, Ivan Padilla. També hi ha assistit Ricard Vilalta, de Bages Terra de Vins.

El regidor Joan Calmet ha explicat que la voluntat és "omplir de contingut, fer que passin coses interessants" a un equipament com l´Espai 1522, "que va ser ben rebut, que funciona com a centre d´interpretació i punt d´informació turística, però que volem potenciar més",. Al seu tur, Albert Tulleuda hi ha afegit que "el turisme visita llocs atractius però també on passin coses i que siguin coherents amb un relat. Aquest és el cas d´aquest espai i d´aquest cicle, que aposta per relligar temes culturals i turístics que lliga amb la filosofia de Manresa 2022".



Un cicle amb dues parts al llarg de l´any



Ivan Padilla ha explicat en la presentació d´avui els detalls del cicle. Segons ell, la proposta parteix tenint en compte que els ítems "acollida" i "transformació" són claus en el projecte Manresa 2022 i, també, en la concepció de l´Espai 1522, que a través dels seus continguts, explica la ciutat que va acollir Sant Ignasi i en la qual va dur a terme la seva transformació espiritual.

Com que l´Espai Manresa 1522 també té un alt valor patrimonial i artístic, amb la proposta del nou cicle s´amplia el seu espectre en el segon apartat, i s´acosta a les arts escèniques i musicals amb dos petits cicles anuals que lliguen acollida i transformació a la música, el teatre i la dansa, dotant els conceptes ignasians d´una nova dimensió artística i una altra connexió amb l´actualitat.

El cicle Acollida es fa al març, coincidint amb l´arribada de Sant Ignasi a la ciutat, i consisteix a donar aixopluc a noves propostes musicals manresanes i/o bagenques; dos concerts que fan de l´Espai 1522 un lloc d´acollida de grups musicals manresans joves i/o que s´inicien, incloent tant propostes de tall clàssic com propostes de so més actual. "De la mateixa manera que Ignasi va ser acollit a Manresa, el cicle acull propostes de grups que inicien la seva trajectòria", explica Padilla.

I el cicle Transformació al novembre, l´època en què és a punt de produir-se l´esclat de la transformació espiritual d´Ignasi, consta de trobades entre artistes de diferents disciplines que, amb la interacció, evolucionen i transformen el seu art. Es tracta de dues trobades de dos artistes cadascuna que, sense assaig previ, només marcant unes regles de joc, improvisen un espectacle conjunt en base a una de les temàtiques de l´espai. Això donarà lloc a la transformació del seu art a través de la interacció a l´instant (música i dansa, música i pintura, poesia i música, etc.)

Els espectacles seran de petit format (amb un aforament d´unes 50 persones assegudes) i el cicle neix "a poc a poc, amb voluntat de fer les coses bé i tenir continuïtat en properes edicions", explica Ivan Padilla.



Primera part del cicle: Acollida



Dissabte 17 de març de 2018 / 20 h

QUARTET MATISSE

Quartet de corda que neix el curs 2016-17 a l'Escola Superior de Música de Catalunya (ESMUC), amb quatre estudiants de Manresa, Súria, Rajadell i Barcelona. Han rebut mestratge dels professors Arnau i Abel Tomàs (Quartet Casals). Han estat guardonats a nivell cambrístic i individual (Concurs Higini Anglès, Concurs de Cambra Joves Ciutat de Girona...). Actualment, són membres de diverses joves orquestres d'àmbit català (JONC, JOSB, JONC Alevins). El seu repertori va des del classicisme alemany fins a l´impressionisme francès.

És format per Andrea Santiago (violí), Gil Sisquella (violí), Bernat Santacana (viola) i Queralt Adam (violoncel).

Dissabte 24 de març de 2018 / 20 h

IL·LÚRIA

Formació que neix el 2014 amb cinc joves de Cambrils, Collbató i Manresa. De l´educació musical de quatre dels integrants a l´Escolania de Montserrat n´han volgut esprémer l´ús del cant coral en diferents gèneres, amb peces com ´Benvinguts´ o ´La crueltat de l´oblit´, reconeguda com a millor composició dels 34ns Premis Lacetània de la Catalunya Central. Amb un estil de rock melòdic i madur, compten amb temes propis, que van des de balades melòdiques fins al més pur aire rock alternatiu.

Està format per Steen Knudsen (teclats i veu principal), Núria Casas (baix) , Pau Senserrich (saxo i veus), Martí Senserrich (bateria i veus) i Ricard Cots (guitarres i veus).

El preu de cada concert, d´aproximadament una hora de durada, és de 6 €, que inclou un tast de productes del Pelegrí, com són el caldo, el dolç, els vins històrics o el mossec.

Les entrades es poden comprar de forma anticipada a través de la web www.manresaturisme.cat i a l´Oficina de Turisme (Plaça Major, 10) o bé, al mateix Espai Manresa 1522 (C. Mestre Blanch, 4) el dia del concert, en horari de 10 a 14 i de 17 a 20h.



Paquet turístic de cap de setmana



Amb motiu de la celebració dels concerts del Quinze Vint-i-dos, Bages Terra de Vins en col·laboració amb Manresa Turisme proposa uns paquets turístics de cap de setmana a Manresa per a visitants de fora de la ciutat, que inclouen: una visita guiada "Cor Catalunya", dinar o sopar, l´entrada al concert, l´allotjament d´una nit i una visita guiada a les tines de la Vall del Flequer o bé a un celler del Bages, l´endemà. Ricard Vilalta, de Bages Terra de Vins, ha explicat que la voluntat és aprofitar esdeveniments d´aquest estil per anar oferint paquets turístics atractius per als visitants.