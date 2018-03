Oscars 2018: «La forma del agua» inunda de fantasia uns Oscars sense sorpreses

'La forma del agua', la cinta fantàstica de Guillermo del Toro, es va coronar com la gran triomfadora en la 90ª edició dels Oscar en guanyar quatre guardons, entre ells el de millor pel·lícula i el de millor director per al cineasta mexicà. Frances McDormand i Gary Oldman van complir també amb els pronòstics i es van endur els guardons com a millor actriu i millor actor, respectivament, en una gala conduïda per Jimmy Kimmel i que va comptar amb poques sorpreses en el seu palmarès i amb constants reivindicacions en favor de la igualtat i la diversitat.

El film fantàstic de Guillermo del Toro, que va aconseguir en total quatre guardons (pel·lícula, direcció banda sonora i disseny de producció), es va imposar a "Tres anuncios en las afueras", l'altra favorita, com també a "Dunkerque", "Call me by your name", "Los archivos del Pentágono", "Dejame salir", "El instante más oscuro", "Lady Bird" i "El hilo invisible".

Tots els guanyadors dels Oscars

Millor pel·lícula

La forma del agua

Millor direcció

Guillermo del Toro (La forma del agua)

Millor actor

Gary Oldman (El instante más oscuro)

Millor actriu

Frances McDormand (Tres anuncios en las afueras)

Millor actriu de repartiment

Allison Janney (Yo, Tonya)

Millor actor de repartiment

Sam Rockwell (Tres anuncios en las afueras)

Millor guió

Jordan Peele (Déjame salir)

Millor guió adaptat

James Ivory (Call Me by Your Name)

Millor pel·lícula de parla no anglesa

Una mujer fantástica (Chile)

Millor pel·lícula d'animació

Coco

Millor fotografia

Roger Deakins (Blade Runner 2049)

Millor banda sonora

Alexandre Desplat (La forma del agua)

Millor cançó

Remember Me de Kristen Anderson Lopez & Robert Lopez (Coco)

Millor muntatge sonor

Alex Gibson & Richard King (Dunkerque)

Millor mescla de so

Mark Weingarten, Gregg Landaker & Gary A. Rizzo (Dunkerque)

Millor disseny de producció

Paul D. Austerberry, Jeffrey A. Melvin & Shane Vieau (La forma del agua)

Millor vestuari

Mark Bridges (El hilo invisible)

Millor edició

Lee Smith (Dunkerque)

Millors efectes especials

John Nelson, Paul Lambert, Richard R. Hoover, Gerd Nefzer (Blade Runner 2049)

Millor maquillatge i perruqueria

Kazuhiro Tsuji, David Malinowski & Lucy Sibbick (El instante más oscuro)

Millor documental

Icarus

Milor curt documental

Heaven is a Traffic Jam on the 405

Millor curt de ficció

The Silent Child

Millor curtmetratge d'animació

Dear Basketball