guanyador prodigiós

Jordi Bordas

L'edició dels Oscars del 2017 va deixar el llistó molt amunt: una pífia monumental (i històrica) i el triomf contra pronòstic de Moonlight, que va derrotar la pel·lícula clarament favorita ( La La Land). Podria tornar a saltar la sorpresa enguany? La reivindicació feminista (el moviment Me Too ha sacsejat l'opinió pública en els darrers mesos) arribaria també al palmarès?

La selecció dels films candidats a l'Oscar principal prometia, d'entrada, emocions fortes, perquè presentava un nivell creatiu vertaderament remarcable. Hi podíem trobar fins a tres llargmetratges prodigiosos ( Un hilo invisible, Call Me by Your Name i La forma del agua), una dada excepcionalment positiva. El tercer d'aquests fou la gran gua-nyadora de la nit i s'imposà en l'esprint final al seu rival més aferrissat, el notable (però sobrevalorat) Tres anuncios en las afueras. La forma del agua ha suposat l'excepció de la regla, perquè els membres de l'Acadèmia són molt poc amants de premiar produccions fantàstiques. Però Guillermo del Toro (un director molt estimat a Hollywood... i arreu) ha conquerit el seu cor amb un conte adult i una paràbola poètica que regalima un amor incondicional per l'edat daurada del cinema nord-americà (hi ha referències al musical i al melodrama). Els realitzadors mexicans semblen abonats a l'Oscar en els últims temps (pensem en noms com Alfonso Cuarón i Alejandro González Iñarritu) i el cineasta d' El laberinto del fauno, un autor de primera divisió, ha seguit les mateixes passes que els seus paisans i ha obtingut el guardó al millor director amb una obra major (i extremadament personal) que traspua una màgia químicament pura.

L'única sorpresa de la vetllada es va produir amb la inesperada (i significativa) victòria de Déjame salir, que assolí el guardó al millor guió original. Un Oscar que constitueix un nou reconeixement de la causa afroamericana, perquè aquest còctel explosiu de terror i denúncia social traça un discurs gamberro i políticament incorrecte sobre la qüestió racial.

El cinema de qualitat i l'heterodòxia més saludable defineixen, en definitva, l'edició dels Oscars del 2018.