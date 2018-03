Esteve Soler

D e la cerimònia dels Oscars d'enguany se'n pot extreure una certa esperança. Hollywood sempre ha representat el costat progressista de la societat nord-americana, però no sempre exerceix aquest paper. Malgrat tot, si ho hem de jutjar pel que va passar en la gala de premis d'ahir, indubtablement, la indústria audiovisual més poderosa del planeta agafa les regnes pel que fa a les diverses reivindicacions socials, especialment les de gènere. Frances McDormand, en recollir el guardó com a millor actriu per Tres anuncios en las afueras, va oferir un dels discursos de la nit, fent alçar les dones nominades i encoratjant-les a reivindicar una merescuda igualtat. De la mateixa manera, la gala va estar plena de moments on es va posar contra les cordes l'assetjament sexual, com en el monòleg del presentador Jimmy Kimmel, quan va elogiar que l'estatueta dels premis era un home del qual tothom sabia on tenia les mans. En aquest sentit també cal posar èmfasi en la visibilitat atorgada a Daniela Vega, protagonista transsexual d' Una mujer fantástica, producció xilena que va acabar guanyant el guardó al millor film de parla no anglesa. D'aquesta cerimònia -que potser es va fer més ràpida i entretinguda que en altres ocasions- també cal destacar el discurs de Guillermo del Toro, que va posar l'atenció en la seva condició d'immigrant mexicà i en l'elogi al gènere fantàstic, que no acostuma a ser precisament el preferit dels acadèmics nord-americans. La victòria amb quatre guardons de la seva La forma del agua és un resultat satisfactori i amb un ampli consens enmig d'uns premis molt repartits on gairebé tots els films van rebre alguna compensació. En tot cas, el gran triomf dels Oscars 2018 ja era present en la collita excel·lent de títols en les nominacions d'enguany i que es reflecteix en la nostra cartellera actual, plena de films brillantíssims que mereixen ser gaudits ara mateix.