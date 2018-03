Tres víctimes de Weinstein pugen juntes a l'escenari

? La reivindicació feminista va ser un dels arguments centrals de la gala dels Oscars. Un dels moments culminants va arribar quan tres víctimes d'assetjament sexual per part de Harvey Weinstein van pujar a l'escenari i van presentar un recull d'escenes de films protagonitzats per minories. Salma Hayek, Ashley Judd i Annabella Sciorra van donar veu al moviment Me Too. Aquesta darrera va dir que «el viatge que falta per recórrer és llarg, però lentament ha sorgit un nou camí», i va afegir més endavant que «el temps dels abusos s'ha acabat».