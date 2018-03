VÍDEO | Morrissey reprodueix imatges de les càrregues de l'1-O en la seva gira

El cantant britànic i exlíder de The Smiths Steven Patrick Morrissey, més conegut simplement com a Morrissey, utilitza imatges de les càrregues policials del passat 1 d'octubre per acompanyar la interpretació del seu tema 'Who will protect us the police?' ('Qui ens protegirà de la policia?') en els concerts de la gira mundial per presentar el seu nou treball 'Low in High School' i que l'ha portat en diverses ciutats nord-americanes i de la Gran Bretanya.

Així, les imatges es van poder veure en concerts com el de Leeds el passat 24 de febrer i a Londres el primer dia de març, on també oferirà tres recitals més entre aquest dimecres i dissabte que ve. Més anteriorment, el cantant també va actuar a Washington, Nova York i Philadelphia, entre d'altres, en el darrer tram de l'any passat. En les imatges, es pot apreciar com agents de la policia espanyola i de la Guàrdia Civil carreguen davant del Mercat del Guinardó o a l'Institut Pau Claris.