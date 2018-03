Visita guiada a l'exposició dels 125 anys de les Bases de Manresa, aquest dissabte

La Sala d'Exposicions del Centre Cultural el Casino acollirà el proper dissabte 10 de març una visita oberta i guiada a la mostra "Els fonaments del catalanisme polític. Les Bases de Manresa, 125 anys", l'exposició central de la commemoració dels 125 anys de les Bases de Manresa.

La trobada que, tindrà lloc a les 18.30 hores, estarà guiada per Francesc Comas, historiador i comissari de la commemoració del 125è aniversari de les Bases de Manresa.

A través dels cinc àmbits en què s'organitza la mostra i dels nombrosos materials que la conformen com, documents, fotografies, i la bandera de la Unió catalanista, la joia de l'exposició, Comas explicarà el context històric que envoltava l'Assemblea de la Unió Catalanista que es va fer a Manresa els dies 25, 26 i 27 de març de de 1892 i que va culminar amb l'escrit "Bases per a la Constitució Regional Catalana" punt clau per fonamentar una proposta política del catalanisme.

La mostra, impulsada per la comissió ciutadana del 125è aniversari de les Bases i l'Ajuntament de Manresa, ha estat produïda per la Diputació de Barcelona expressament en motiu de la celebració i es podrà visitar a Manresa fins al 2 d´abril. Posteriorment, es traslladarà a la sala d'exposicions de la seu central de la Diputació a la Rambla de Catalunya (Can Serra) des del 12 d´abril fins a mitjans de juliol.