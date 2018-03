El Kursaal acull avui l'òpera «Don Carlo», de Verdi

? L'òpera torna a la Sala Gran del Kursaal, avui (20 h), amb la representació de «Don Carlo» de Giuseppe Verdi. Interpretada pels Amics de l'Òpera de Sabadell i l'Orquestra Simfònica del Vallès, és una de les grans obres mestres del compositor que, després d'estrenar-se a Sabadell, passarà per 8 ciutats catalanes, entre les quals hi ha Manresa. Amb aquest muntatge l'Associació d'Amics de l'Òpera de Sabadell celebra el seu 35è aniversari. «Don Carlo» és una òpera en quatre actes (sobretitulada en català), amb text de François Joseph Méry i Camille du Locle, basat en el poema dramàtic «Don Carlos, Infant von Spanien», de Friedrich von Schiller. Té una durada de prop de 4 hores. Daniel Gil de Tejada dirigeix el cor i l'orquestra, amb Aleksandar Krapovski com a concertino. Una hora abans de la funció hi haurà una xerrada.