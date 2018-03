Tres experts reflexionaran sobre el silenci aquest març en el cicle Pessics de Saviesa

El cicle Pessics de Saviesa pivotarà aquest mes sobre l'eix temàtic «Reflexions sobre el silenci», amb experts que posaran en relleu aspectes diversos del silenci en relació amb el diàleg, el coneixement i l'actitud humana. Hi haurà tres xerrades, el 8, 15 i 22 de març. El cicle té com a objectiu principal la divulgació del pensament i el coneixement filosòfic i està organitzat pel Centre Cultural el Casino i el Grup de Professors de Filosofia de la Catalunya Central. En aquesta ocasió hi ha la col·laboració de Fragmenta Editorial.

La primera de les xerrades es farà aquest dijous (20 h). Titulada «Contemplar el silenci, un exercici d'actitud filosòfica», anirà a càr-rec del doctor Nacho Bañeras, filòsof, escriptor i director de l'escola Cura Sui–Filosofia per la vida. El dia 15 de març, Berta Meneses, religiosa filipense i mestra Zen, parlarà sobre «Diàleg creatiu entre el silenci d'Orient i la paraula Occident». El cicle el clourà la xerrada «Silenci i qualitat humana», a càrrec de Teresa Guardans, doctora en Humanitats, autora de La verdad del silencio, professora del CETR i col·laboradora de la Universitat de Barcelona.

Totes les conferències es faran a la sala d'actes del Centre Cultural el Casino a les 8 del vespre.