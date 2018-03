La periodista Neus Bonet renova com a Degana del Col·legi de Periodistes de Catalunya

La periodista Neus Bonet, editora del cap de setmana de Catalunya Ràdio i Degana del Col·legi de Periodistes des del 2014, ha revalidat el càrrec. Bonet formarà una junta de govern amb els integrants de la junta de la demarcació de Barcelona, on hi ha professionals de diferents mitjans i empreses com Joan Maria Morros, Gemma Nierga, Carles Prats, Mònica Planas, Ismael Nafría, Laia Forés, Francesc Canosa, May Revilla, Xavi Vilà, David Melgarejo, Cristina Salvador, Pipo Serrano, David Badia, Laura Saula i Marc Vicens. També integraran aquesta junta diferents membres de la resta de demarcacions.

La demarcació de la Catalunya central està encapçalada per Enric Badia, periodista i Redactor en cap al diari Regió7. L'equip d'aquesta demarcació el completen els periodistes Mar Martí, Salvador Redó, Jesús Sagués, Abel Gallardo i Noemí Badrenas. La junta ha tingut una renovació dels 50% de noms mantenint la presència territorial.

El Col·legi de Periodistes té dos organs de decisió, la Junta Permanent, amb una representació àmplia a la que hi hauran dos representants de la Catalunya central, i la Junta Permanent, on Enric Badia hi serà present en qualitat de vicedegà. Les llistes de les diferents juntes de demarcació estaven encapçalades per Coia Ballester, a Tarragona, Joan Ventura, a Girona, Josep Baubí, a les Terres de l'Ebre i Rafael Gimena, a Lleida.

La candidatura "Més periodisme", amb la proposta de Neus Bonet com a degana, ha presentat més de 340 avals, superant en més del 70% el total d´avals necessaris per a presentar-se a les eleccions.

El traspàs de poders i de càrrecs entre l´actual Junta i la nova Junta de Govern es farà efectiu les pròximes setmanes.