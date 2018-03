El Casino mostra el vincle entre Viladecans i Martí i Pol

L'Espai7 del Casino de Manresa acull des d'avui fins a l'inici d'abril l'exposició Salveu-me la mirada, en què s'ensenya el treball elaborat per l'artista Joan Pere Viladecans a partir de la poesia de Miquel Martí i Pol per al llibre de bibliòfil editat per Enciclopèdia Catalana. L'acte inaugural tindrà lloc a partir de les 19 h amb una conversa oberta al públic entre l'artista bagenc Josep Morral i el mateix Viladecans.

La mostra exhibeix un discurs propi diferent del del llibre –on la selecció de poemes va ser a càrrec del crític Àlex Broch– i presenta al visitant la mirada que va fer Viladecans de la poesia de Martí i Pol. L'artista, nascut el 1948 a Barcelona, s'apropa al referent literari a partir de diferents etapes rellevants de la biografia del poeta, que són també els quaderns del llibre editat: la crisi religiosa, la malaltia que va patir, la reconciliació amb la vida i la vellesa.

Salveu-me la mirada és un projecte de la Diputació de Barcelona, dipositària del llegat íntegre de Miquel Martí i Pol. En la mostra, l'espectador pot conèixer la vida i l'obra del poeta, un exemplar de llibre de bibliòfil del mateix nom, els tríptics originals de Viladecans emmarcats, 5 creacions de Viladecans per a la portada del llibre, l'original de l'obra de Viladecans per al quadern d'estudi del llibre, un gravat calcogràfic de Viladecans, a partir d'un retrat de Martí Pol de Pedro Madrueño, i la planxa original.

La xerrada que precedirà la inauguració de la mostra s'inclou en el cicle Parlem d'Art, que en aquest mes de març també viurà una conferència a càrrec de Vicenç Altaió, Miró i els poetes catalans. La trobada tindrà lloc el dia 22 de març, a les 19 h, a la sala d'actes del Casino.