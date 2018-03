Salvador Brotons impartirà una 'master class' a Manresa

El reconegut compositor i director orquestral Salvador Brotons (Barcelona, 1959) oferirà dissabte al matí una master class al Conservatori de Música de Manresa, que és oberta al públic. La sessió tindrà lloc de 10 a 14 h.

Brotons és l'actual director de la Banda Municipal de Barcelona i de la Vancouver Symphony Orchestra (Canadà), i serà a Manresa per parlar als assistents sobre el món de la direcció, la composició i la pedagogia musicals. Tot i que a la classe hi pot assistir tothom qui ho vulgui, s'adreça especialment als estudiants per tal de potenciar la seva formació.

La sessió de Manresa clou el cicle de master class que han organitzat arreu de Catalunya l'Asssociació de Conservatoris de Catalunya i la Fundació Antigues Caixes Catalanes.