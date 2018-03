Viladecans inaugura exposició a l'Espai 7

L'Espai 7 del Casino de Manresa va inaugurar ahir la mostra Salveu-me la

mirada, on es mostren les obres creades per Joan-Pere Viladecans (Barcelona, 1948) per al llibre de bibliòfil que porta el mateix nom, editat per l'Enciclopèdia Catalana i basat en l'antologia de poemes de Miquel Martí i Pol, a cura d'Àlex Broch (editor i crític literari expert en el poeta). Després de la inauguració de l'exposició, que es podrà visitar fins al 2 d'abril (de dimarts a diumenge i festius de 18 a 21 h), el pintor barceloní va conversar amb l'artista bagenc Josep Morral.