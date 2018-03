Les dones reivindiquen el seu paper en la cultura popular de Manresa

Dansaires, castelleres, bastoneres, geganteres i dones de grups de batucada van reivindicar ahir el paper de la dona en la cultura popular de Manresa per demostrar que avui dia no seria possible la continuïtat de les tradicions sense la presència de les dones. Expressions culturals en femení. La plaça de Sant Domènec va acollir una exhibició de balls de gegants i nans, castells i danses tradicionals en què les protagonistes eren els membres femenins dels grups folklòrics i els homes en van ocupar un paper secundari.

La iniciativa va sorgir del Consell Municipal de la Dona en motiu del Dia de la Dona Treballadora. «Aquest any Manresa és capital de la Cultura Catalana i crèiem que les entitats que fan possible les tradicions a la nostra ciutat havien d'exhibir el seu planter femení», explicava Sandra Pujol, membre del Consell Municipal de la Dona i integrant de la colla castellera de la ciutat, els Tirallongues. La integració de la dona en la cultura popular ha costat anys de normalització i en la presentació de la festa d'ahir, abans que actuessin els diferents grups, es va voler posar de manifest aquesta qüestió. «La integració femenina en la cultura popular ha estat lenta i costosa, però finalment aconseguida, ja que és ben evident que les dones en formem part de forma efectiva i compromesa», es va llegir a l'inici de l'acte.

Només gegantes

La festa va deixar imatges que no s'havien vist abans com els dos balls de gegants amb la imatgeria femenina de les figures festives de la ciutat. La pubilla, la gegantona i les nanes van dansar juntes a la plaça Sant Domènec en un ball inèdit per posar de manifest el paper cada cop més destacat dels membres femenins. «Jo sempre he format part de l'entitat, i l'evolució de la dona és cada cop més important. Hem demostrat que podem dur els gegants més pesats, i aquesta festa és una gran idea per reivindicar el nostre paper», explicava Núria Centellas, que duia la geganta, i afegia que en el futur li agradaria que la presència de la dona en les festes tradicionals manresanes fos més important.

La festa va començar amb les batucades del grup de percussió de carrer Batrakes i va continuar amb el ball de gegants. L'acte feminista d'ahir també va tenir la presència de membres femenins de l'Esbart Manresà, que hi van ver una exhibició de balls tradicionals; i els Tirallongues van construir un pilar de quatre aixecat per dones. La Colla Bastonera Manrúsia Van del Pal i una segona batucada van posar-hi el punt final.