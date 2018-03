Beyoncé i Jay-Z actuaran a l'estadi Olímpic de Barcelona

Beyoncé i Jay-Z sortiran de gira aquest any amb un espectacle que rep el nom de 'On the Run II'. La notícia ja ha revolucionat als seus fans, i encara que al principi semblava que la parella d'artistes només faria parada a Estats Units i Anglaterra, la pròpia diva ha anunciat que visitarà la ciutat de Barcelona.

Tal com ha revelat la pròpia Beyoncé al seu compte de Facebook, ella i el seu marit actuaran a l'Estadi Olímpic de Barcelona el proper 11 de juliol, coincidint la data amb una de les cançons més famoses de l'artista 7/11.

Les entrades sortiran a la venda el 19 de març i tot apunta que s'esgotaran en qüestió de minuts com en ocasions anteriors, tornant Beyoncé al mateix estadi que va visitar amb la gira de 'Lemonade'.

Aquesta gira és la seqüela a la qual la parella va dur a terme entre 2013 i 2014 després d'acabar els tours de Beyoncé i Magna Carta... Holy Grail. Molts fans ja especulen que la nova gira anirà acompanyada d'un nou treball musical, encara que la veritat és que tots dos tenen produccions recents en el mercat.

Tot i que la publicació de 'Lemonade' posava sobre la taula la infidelitat per part de Jay-Z a Beyoncé, que més tard el raper s'encarregava de confirmar, la parella continua tan unida com al principi i després de l'arribada dels seus bessons han decidit embarcar-se en una nova aventura professional junts demostrant que són el duo perfecte fora i dins de l'escenari.