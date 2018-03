Trencar tòpics amb una veterana del repertori operístic

? Tal com explicava el programa del concert d'ahir, la proposta tenia com a objectiu acostar l'òpera a tots els públics i trencar els tòpics que sovint envolten aquest gènere. Entre els assistents, però, va predominar la gent gran, mentre que de jovent se'n va veure més aviat poc. Mireia Pintó, la protagonista de la vetllada, ha actuat als principals teatres i auditoris d'Holanda, Alemanya, Grècia, Itàlia, Andorra, França, Mònaco, Rússia, Japó i Espanya. Tant pel que fa al gènere operístic com al de concert i de recital, la manresana ha interpretat un extens repertori que va des del Bar-roc fins a la música contemporània.