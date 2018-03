La festa de la Francophonie porta a Manresa un homenatge a Aznavour

La manresana Anna Rotllan, la incansable promotora de la Francophonie a la capital del Bages des de fa dinou anys, no va dubtar a posar-se en contacte amb Charles Aznavour (París, 1924) per convidar-lo a visitar Manresa. Aznavour no vindrà però el veterà cantant i compositor, ambaixador de la cançó francesa, amb més de cent milions de discos venuts, va contestar a Rotllan felicitant la ciutat per celebrar la Francophonie. I això, explicava ahir la catedràtica de Francès, «és tot un honor».

No és gratuït. Manresa, a més de ser pionera de la Francophonie, és l'única ciutat catalana on aquesta celebració s'ha consolidat plenament. Tampoc no era gratuïta la carta a Aznavour. L'espectacle que enguany celebrarà la Francophonie a Manresa, li ret homenatge. Formidable! Aznavour tancarà divendres al Kursaal (21 h) una trilogia pels mites de la cançó francesa proposada pel director i productor Gil Marsalla, que va començar fa dos anys amb Piaf! Le spectacle –que ja ha fet més de 400 representacions- i va continuar el 2017 amb París. Le spectacle. Ambdós programats a Manresa; el primer, abans de fer estada a l'Olympia de París.



L'esperit d'una festa



La Francophonie és una commemoració que se celebra a l'entorn del 20 de març a més d'una setantena de països francòfons... i també a Manresa. Per a Rotllan, a la capital del Bages es posa en relleu la part festiva però la Francophonie «va més enllà» perquè, entre els seus objectius, hi ha una aposta per l'educació, especialment de «les dones i dels joves» i en la promoció de valors com «la solidaritat o la diversitat». La dinovena Francophonie, que s'inclou en els actes de la capitalitat cultural de la ciutat, l'organitza l'Associació de Professors de Francès de Catalunya, amb la col·laboració de l'Ambaixada Francesa, el Bureau du Québec a Barcelona i el consistori manresà.



Els inicis a Manresa



La Francophonie va començar a Manresa el 1999 a l'institut Lluís de Peguera (on Rotllan va fer classes fins al 205) amb la projecció del film Rosetta, dels germans Darnenne; va continuar amb la representació d'obres de teatre en francès («llavors no era gaire habitual») i ràpidament es va decantar per la música, amb actuacions a la Plana de l'Om o el Globus, explicava ahir Rotllan. Fins que el 2010 va passar a celebrar-se al Kursaal i va començar a tenir més projecció: «ha estat una col·laboració perfecta perquè de mica en mica s'ha entès i s'ha estès l'esperit de la Francophonie. Ahir, per a Formidable! Aznavour només quedaven les últimes entrades de l'amfiteatre.



Cinema i música



El cinema, com als inicis, obre avui a Manresa la celebració de la cultura francòfona amb la projecció del film Inch'Allah (vegeu columna en aquesta mateixa pàgina), de la directora quebequesa Anaïs Barbeau-Lavalette, amb la col·laboració de Cineclub. «El cinema del Quebec és molt important», explicava ahir Rotllan, que, per celebrar el vintè aniversari de la Francophonie, l'any que ve, no descarta portar a Manresa un petit festival de cinema quebequès.

Els actes continuaran divendres. A les 17.15 h, l'alcalde Valentí Junyent rebrà a l'ajuntament el cònsol general de França a Barcelona, Cyril Piquenal, el qual signarà en el Llibre d'Honor de la Ciutat; i a les 18 h hi haurà un debat televisat pel Canal Taronja sobre els valors de la Francophonie. A les 20.30 h, mitja hora abans de l'inici de Formidable! Aznavour, al pati del teatre Kursaal tindrà lloc l'acte d'inauguració de la Francophonie 2018, amb el discurs de benvinguda a càrrec d'Anna Rotllan; un enlairament de 90 globus, a càrrec d'alumnes de l'Institut Francès, del Col·legi Suisse de Barcelona i de l'institut Lluís de Peguera, per celebrar els seus 90 anys; i un homenatge a un altre mite francès, el desparegut Johnny Hallyday, amb l'escola Royal Dance i una actuació d'Adrià Martos i Juline Carrel.