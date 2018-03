El raper Valtonyc anuncia un concert «sorpresa» aquest dimecres a Barcelona

La plataforma 'No callarem' ha anunciat el concert "sorpresa" del raper mallorquí Valtonyc per aquest dimecres a les 20:00h a l'espai Freedonia de Barcelona per exigir la llibertat d'expressió com a dret fonamental.

L'actuació de l'artista serà prèvia a les activitats que es s'impulsaran des de 'No callarem' entre el 9 i el 14 d'abril per donar suport als artistes processats i per recollir fons per una caixa de la resistència. Amb més d'una trentena d'entitats adherides, els representants han fet una crida a "l'autoorganització".

"Davant de la meva condemna la societat s'està organitzat. La millor resposta és la desobediència i no caure en l'autocensura, que és el que busquen", ha assegurat el raper Valtonyc.

El col·lectiu 'No callarem', conformat per més de 30 entitats i desenes de músics i literats, entre ells l'activista cultural berguedà Pep Espelt (Konvent), ha nascut per criticar "un augment de la repressió en els últims anys" a l'Estat amb llibres, obres d'art, lletres de cantants i tuiters , ha ressaltat una portaveu del moviment, l'actriu Sílvia Siles.

La plataforma cultural ha llançat un missatge de suport al raper balear, que ha durant la roda de premsa ha deixat clar: "Mai havia pensat que això passaria, perquè mai he tingut por de la repressió ni a entrar a la presó, l'únic de el que tenia por és del silenci del meu poble ".

"Em sento més fort que mai", ha subratllat Valtonyc, que ha lamentat que en pocs dies o pocs mesos haurà d'entrar a la presó per complir una condemna, sobre la qual, en cas de recórrer al Tribunal Europeu dels Drets Humans (TEDH ), aquest trigaria anys a contestar, ha respost preguntat per aquesta qüestió.

Entre els assistents a l'acte, destaca la presència del regidor d'ERC condemnat per lluir un nas de pallasso Jordi Pesarrodona, el vicepresident d'Òmnium, Marcel Mauri; el cantant de Sopa de Cabra, Gerard Quintana; el músic Joan Colom; Cesk Freixas; Nico Roig, i membres dels grups Elèctrica Dharma, Seward i Konvent Puntzero, entre molts altres.