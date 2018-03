Roser Capdevila omple la Parcir en la presentació dels records d'infantesa

La reconeguda il·lustradora Roser Capdevila (Barcelona, 1939) no perd l'humor ni les ganes de dir les coses pel seu nom. Mig centenar de persones es van aplegar dilluns al vespre a la llibreria Parcir de Manresa en la presentació del llibre La nena que volia dibuixar (Angle Editorial), unes singulars memòries d'infantesa escrites i dibuixades amb simpatia, tendresa, comicitat i unes necessàries dosis de «denúncia» d'una època en què sentíem «una gran pressió ambiental, sobretot a causa de la religió».

El volum és resultat de l'avorriment, va explicar Capdevila, famosa per ser l'autora de Les tres bessones. «El 2002, vaig tornar a Horta a acompanyar la meva mare, que estava malalta. Hi vaig estar cinc anys, i m'avorria tant que vaig començar a escriure i dibuixar els meus records de quan era una nena». Tot i que la seva intenció no era publicar aquell entreteniment, entre la família i el segell d'origen manresà Angle Editorial van posar fil a l'agulla per apropar al lector unes memòries que parlen d'una època i uns costums que molts encara recorden.