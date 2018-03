un documental especial

kilian jornet. path to everest

? Espanya, 2018. Documental. 80 minuts. Direcció: Jaume Martí i Josep Serra. Amb: Kilian Jornet Burgada, Sébastien Montaz-Rosset, Vivian Bruchez, Jordi Tosas, Emelie Forsberg... Pantalles: Bages Centre (Manresa)



Avui es podrà veure, en la seva versió original a Multicinemes Bages Centre de Manresa, l'esperat documental Kilian Jornet. Path to Everest. Un film centrat en la figura del popular atleta ceretà, un ultramaratonià que va culminar el maig passat, amb els seus dos ascensos a l'Everest, el projecte de Summits of My Life, iniciat fa un lustre.

El llargmetratge parteix de la seva gesta a la muntanya més alta del món, que va pujar sense oxigen i sense cordes fixes, però les seves intencions van molt més enllà. La gran virtut d'aquesta cinta és que el seu interès depassa àmpliament els límits del cinema esportiu (i de muntanya). Els afeccionats a la natura (i els seguidors de Jornet) gaudiran evidentment amb un testimoni èpic, farcit d'imatges d'una bellesa potent i indubtable. Però no cal tenir un esperit muntanyenc (i aventurer) per deixar-se seduir per aquest documental rodat per Jaume Martí i Josep Serra. La seva vessant més apassionant (i singular) rau en el valent striptease psicològic que efectua el seu aclamat protagonista. Jornet es despulla sense cap tipus de pudor davant de la càmera i ens desvetlla les seves crisis existencials i els seus impulsos autodestructius. No hi ha, doncs, ni ínfules narcisistes ni grandiloqüències buides, en aquest retrat sever que ens proporciona la dimensió més interior (i vulnerable) d'un esportista que no sembla tenir cap límit a l'hora d'abordar qualsevol tipus de projecte.

Una oportunitat immillorable per gaudir a la gran pantalla del poder de la natura i alhora per descobrir la humilitat d'un ésser inquiet que no vol ser devorat per la fama. Kilian Jornet. Path to Everest es revela, en definitiva, com molt més que un reportatge conjuntural de propaganda. Un document especial, sorprenent i certament recomanable.