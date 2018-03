L'igualadí Enric Verdaguer busca micromecenatge per finançar una pel·lícula

El cantautor igualadí Enric Verdaguer ha engegat, amb un grup de sis estudiants de Comunicació Audiovisual de la UPF, una campanya de micromecenatge per finançar el seu treball de final de carrera, un llargmetratge titulat Clímax que reflexiona sobre les relacions personals, les diverses orientacions sexuals i l'amor propi. La previsió és que el rodatge comenci al llarg d'aquest anys.

El projecte té el suport de la directora Carla Simón (la gran triomfadora dels Gaudí i una de les protagonistes dels Goya amb Estiu 1993) i dels directors Jonás Trueba (guanyador del Premi Especial del Jurat del Festival de Màlaga per Los exiliados románticos) o Javier Rebollo (guanyador de la Concha de Plata al millor director en el Festival de Sant Sebastià per La mujer sin piano) .

Clímax va ser seleccionat com el segon projecte millor valorat pel públic assistent al Saló del Cinema i les Sèries, celebrat el mes de febrer passat a la Farga de l'Hospitalet. També ha obtingut una beca de seguiment per part de productors del sector i la participació en el « Producers meet producers», una iniciativa que se celebrarà durant el proper Festival de Sitges. El llargmetratge el dirigiran Beatriz Pérez i Aurora D'Érrico, i l'igualadí Enric Verdaguer s'encarregarà del disseny de so i de la banda sonora. La proposta ha aconseguit, de moment, quasi la meitat de l'aportació demanada, 2.588 de 5.500 euros.