El Museu de la Tècnica tindrà un espai didàctic dirigit als menuts

El Museu de la Tècnica de Manresa i l'Obra Social 'La Caixa' han signat un conveni de col·laboració per crear un nou espai a les instal·lacions museístiques per difondre la ciència i la tècnica entre els infants. El nou espai s'anomenarà Tècnica 3_6 i té l'objectiu d'apropar la tècnica als més petits tot facilitant que mentre es diverteixen es facin preguntes sobre com funcionen les coses, reflexionin i resolguin dubtes.

Els infants, acompanyats d'un adult, tindran accés a diferents propostes amb contingut de caràcter tècnic i tecnològic de lliure elecció. El racó dels infants es dedicarà al públic familiar durant el cap de setmana (nens de fins a 6 anys acompanyats d'algun familiar) i als alumnes d'educació infantil, entre setmana.

L'Obra Social 'La Caixa' ha destinat una ajuda de 5.000 euros per fer realitat aquest projecte.