«No callarem» fa una crida a celebrar actes arreu reclamant la llibertat d'expressió

El concert «sorpresa» que el mallorquí Valtonyc va anunciar per ahir mateix a l'espai Freedonia de Barcelona per exigir la llibertat d'expressió com a dret fonamental va ser la prèvia a les activitats reivindicatives que s'impulsaran des del col·lectiu «No callarem» entre el 9 i el 14 d'abril per donar suport als artistes processats i per recollir fons per a una caixa de la resistència. Amb més d'una trentena d'entitats adherides, entre les quals l'editorial manresana Tigre de Paper i els berguedans Konvent Punzero, els representants van fer ahir una crida a «l'autoorganització». Segons Valtonyc, condemnat a tres anys i mig de presó per enaltiment del terrorisme, injúries a la corona i amenaces per les lletres d'algunes cançons, «davant de la meva condemna la societat s'està organitzant. La millor resposta és la desobediència i no caure en l'autocensura, que és el que busquen», assegurava Valtonyc.

El col·lectiu «No callarem» neix per denunciar «l'augment de la repressió de l'Estat en els últims anys» a través de llibres, obres d'art o lletres de cantants i tuiters, ressaltava una portaveu del moviment, l'actriu Sílvia Siles. Per això, des de la plataforma s'ha fet una crida perquè la setmana del 9 al 15 d'abril se celebrin activitats arreu del país per reclamar la llibertat d'expressió i donar suport als encausats. En diversos idiomes, l'organització va subratllar que «no callarà» mentre «es persegueixi activistes, es limiti la llibertat d'expressió i creació artística, s'intenti acabar amb l'humor i la sàtira» i mentre es vulgui tancar a la presó músics perquè «demà, pots ser tu». La intenció del col·lectiu és que s'organitzin tota mena d'activitats, com concerts, espectacles, xerrades, debats o exposicions. Segons van explicar, a la iniciativa ja s'han adherits ciutat com Terrassa, Tarragona, València, Alacant, Madrid i Gijón.

D'altra banda, «No callarem» gravarà un tema de hip-hop amb llletres de Voltonyc i altres encausats que es publicarà en format vídeo aquest abril. Entre els assistents que ahir es van sumar a l'acte hi havia el regidor santjoanenc Jordi Pesarrodona, el vicepresident d'Òmnium Marcel Mauri, el cantant de Sopa de Cabra Gerard Quintana, el cantant de Txarango Alguer Miquel, el músic Joan Palomo, Cesk Freixas, Nico Roig, membres d'Elèctrica Dharma, Seward i el berguedà Pep Espelt, fundador i director de Konvent.