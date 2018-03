El Vermell acull la presentació del disc del trio jazzístic Kanan, Foster & Arnedo

Michael Kanan, Dee Jay Foster i Guillem Arnedo fan 14 concerts durant el març per presentar «Love Them Madly»

Michael Kanan, Dee Jay Foster i Guillem Arnedo fan 14 concerts durant el març per presentar «Love Them Madly»

A qui estimen amb bogeria Michael Kanan, Dee Jay Foster i Guillem Arnedo? Els destinataris del seu amor (amor musical, s'entén) són Duke Ellington, considerat un dels més importants i influents compositors de jazz de la història, i Billy Strayhorn, el pianista amb qui va col·laborar durant tres dècades. El fruit és Love Them Madly, un disc en el qual el trio format pel prestigiós pianista nord-americà, el contrabaixista nascut a Rota (Cadis) i resident a Barcelona, i el bateria barceloní establert a Castellterçol aplega 14 estàndards de jazz amb signatura dels seus referents, des d' I Let a Song Go Out of My Heart fins a I'm Beginning to See the Light.

Kanan, Foster & Arnedo presentaran el seu primer treball avui (20.30 h) al Vermell de Manresa. Prèviament, el pianista, un dels més valorats de l'escena jazzística internacional, oferirà (16 h) una classe magistral als alumnes del Conservatori de Música. Arnedo explica que cal aprofitar l'oportunitat de «tenir per aquí de gira músics com en Mike, que ve directament de Nova York, on hi ha gran tradició de jazz». La gestió de la classe magistral es va fer a través de la cantant santjoanenca Celeste Alías, amb la qual el trio ja va venir, el setembre passat, al Vermell a presentar un altre projecte, basat en musicals d'Oscar Hammerstein II. Arnedo i Alías ja havien gravat un primer treball, Let's Sing Again, que homentjava estàndards de jazz oblidats.

El disc instrumental que presenten ara Kanan, Foster & Arnedo sorgeix «de manera natural, forma part de l'evolució d'haver anat tocant plegats», afirma el percussionista. El punt d'unió dels músics és el Begues Jazz Camp, que se celebra des de fa una dècada a l'estiu en una masia en plena natura i que combina classes magistrals, jams i concerts. Michael Kanan n'és professor des de la primera edició, Dee Jay Foster n'és un dels organitzadors i Guillem Arnedo hi va assistir com a alumne tres o quatre anys i després en va esdevenir col·laborador. «Així vam començar a tocar plegats, primer ocasionalment i després, aprofitant que en Mike venia a l'estiu cada cop més, i al final ha acabat en un disc», que es va gravar aquest agost i que és editat pel segell del Festival de Jazz de Granollers, precisament el marc en el qual s'ha iniciat la gira de presentació de Love Them Madly.



Gira de 14 concerts

Kanan, Foster i Arnedo tenen programada una gira de 14 concerts durant aquest mes de març, que passa per Madrid, Barcelona, Granada i Màlaga, entre altres. «El jazz arriba al gran públic a través dels grans festivals, però també hi ha molt de circuit, on realment desenvolupem la nostra professió, format per petits clubs i associacions. Els llocs s'omplen i són acollidors, però la repercussió és molt reduïda», explica Arnedo.

En el moment que van tenir clar que volien fer un disc «per materialitzar tot el que havíem tocar», els músics van triar «espontàniament» els temes: «A tots tres ens encanta la música que feien Ellington i Strayhorn, i com la feien. Cal escoltar-los. El disc és un reflex del què toquem als concerts, on molts cops decidim els temes sobre la marxa. Es palpa la comunicació entre nosaltres». De cara a l'estiu, aprofitant la nova estada de Kanan, preveuen fer més concerts i s'apunten la idea d'anar a tocar a Nova York: «Ara amb el disc potser és més fàcil».