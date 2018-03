La ballarina manresana Tània Cornet passa a la final del concurs Dance Wordcup Spain

Diumenge serà a la final de la fase espanyola del Dance Wordcup. La jove ballarina Tània Cornet, una de les principals figures en hip hop a nivell de l'estat, s'ha classificat avui en segona posició en la fase prèvia del concurs Dance Wordcup Spain que se celebra des d'ahir i fins diumenge a Burgos. Aquest segon lloc li obre les portes a la final del diumenge, on competirà amb possibilitats de sortir-ne guanyadora, i, sobretot, li atorga una plaça per a la fina mundial que es farà a Sitges.

Tània Cornet hi ha participat com a solista, amparada en l'escola Musiques i amb una coreografia del seu professor, Kanga Valls. Al concurs de Burgos hi participen 1314 ballarins, que presenten un total de 1013 coreografies. I hi ha inscrites 65 escoles d'arreu de l'estat. Tània Cornet es mostrava ahir molts safisfeta de poder disputar-se els titols entre les millors.