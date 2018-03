Callús posa la música al servei dels refugiats

Assaig dels alumnes del cor infantil i dels grups instrumentals al Casal del Poble, on es farà el concert solidari avui a les 8 del vespre

Assaig dels alumnes del cor infantil i dels grups instrumentals al Casal del Poble, on es farà el concert solidari avui a les 8 del vespre salvador redó

«Ho farem molt bé, perquè sabem que així podem ajudar els nens i nenes refugiats». És el desig dels alumnes de l'Escola Municipal de Música de Callús, que avui (20 h, al Casal del Poble) culminen amb un concert, compartit amb els companys de l'institut escola artístic Oriol Martorell de Barcelona, un projecte encaminat a la sensibilització sobre els efectes de la guerra a Síria i a la recollida de fons per pal·liar el problema educatiu als camps de refugiats de Grècia. Però el que va començar com un concert compartit entre els dos centres s'ha acabat convertint en tota una jornada plena d'activitats esportives i culturals, amb la implicació d'una desena d'entitats callussenques.

El projecte Circuit Solidari sorgeix del treball d'un grup d'alumnes d'ESO de l'institut escola artístic Oriol Martorell. Van crear un petit espectacle pluridisciplinari (escena, textos i música) sobre els refugiats, i la idea és portar-lo a diferents llocs de Catalunya, tal com avui faran a Callús. L'associació que gestiona la recollida de fons solidaris és Open Cultural Center, que treballa en camps de refugiats a Grècia i impulsa el projecte de sensibilització Escola Refugi, amb el qual visiten centres educatius. Al llibre Amic meu! recullen testimonis com el de l'Abdul, de 13 anys: «La guerra són bombes que cauen, gent que mor i molta por cada dia, durant tot el dia. Al meu parer, la guerra és com tenir zombis al voltant». Voluntaris de l'associació faran avui al matí xerrades i tallers a l'escola Joventut i, a la tarda, instal·laran una parada informativa.

L'escola de música, que té 110 alumnes, aportarà al concert d'avui el cor infantil, el grup instrumental, l'orquestra de cambra i el grup de guitarres. També hi intervindrà el Grup de Teatre Local, que llegirà poemes sobre l'amistat (arran del treball amb el llibre Amic meu!), i la coral Romança. La peça conjunta, amb els companys de l'Oriol Martorell, serà Podries, arranjada pel professor Xavi Ventosa; i s'acabarà el concert amb la col·laboració de les entitats de caramelles cantant La Sardana de Callús.