«Hi ha nens que no tenen tanta sort com nosaltres, no tenen ni roba ni menjar»

Pol Álvarez Martínez, de 7 anys, és membre del cor infantil de Callús i, a més, aprèn a tocar la trompeta. Alexia Martín, de 10 anys, també canta al cor, i el seu instrument és el piano. Tots dos surten un moment de l'assaig general del concert del Circuit Solidari a petició de Montserrat Oliveras, la directora de l'escola de música, perquè puguin explicar el treball que han fet per entendre l'objectiu del concert d'avui. Però així que senten els seus companys entonar la cançó Podries, del grup Roba Estesa i basada en un poema de Joana Raspall, no es poden estar d'afegir-s'hi: «Si haguessis nascut en una altra ter-ra,/ podries ser blanc, podries ser negre... [...] Podries... podries... Per tot això pensa/ que importa tenir les mans ben obertes/ i ajudar qui ve fugint de la guerra/ fugint del dolor i de la pobresa».

Seguidament, tant el Pol com l'Alexia expliquen que «hi ha nens que no tenen tanta sort com nosaltres, no tenen roba ni menjar. A casa seva hi ha guerra i han de marxar, travessar el mar en barca i viure en tendes. En canvi, nosaltres tenim una casa gran...». Saben tot això pel conte Amic meu!, en què infants del camp de refugiats de Cherso (Grècia) expliquen el seu periple amb dibuixos i frases. Aquest conte l'han treballat a classe, i avui es podrà adquirir (10 euros) a la parada informativa de l'associació Open Cultural Center, que és qui l'ha editat. Els alumnes també van rebre Joan Babeli, atesenc d'origen sirià, que els va explicar la seva experiència «i ens va cantar una cançó en el seu idioma. No el vam entendre, però ens va agradar com sonava».