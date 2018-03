Manresa acostarà la dansa a la ciutadania amb tres dies d'espectacles

Manresa estrenarà el proper 6 d'abril el festival de dansa Batecs. Durant tres dies, la ciutat acollirà diferents activitats en diversos espais amb l'objectiu "d'acostar la dansa a la gent", segons ha justificat la regidora de Cultura, Anna Crespo. La iniciativa, impulsada pel consistori, s'emmarca en els actes de celebració de la Capitalitat Cultural 2018, encara que els impulsors, la Plataforma per a la dansa de la Catalunya Central, ja avancen la voluntat de donar-hi continuïtat. El cartell, que compta amb una vintena de propostes de primer nivell, comptarà a més a més amb 'workshops', 'masterclass', cinema i activitats diverses vinculades amb la dansa durant els mesos d'abril, maig i juny.

Batecs és el primer treball de la Plataforma per a la dansa de la Catalunya Central. Segons ha explicat una de les representants del col·lectiu, Laura Bataller, la plataforma agrupa a una desena de professionals del territori que aposten per impulsar aquest art mitjançant el vincle entre els mateixos professionals i la seva difusió, com la que es farà en el festival, però també a les escoles. En aquest sentit, Maria Ribera, integrant també del col·lectiu, ha afegit que ha de servir per impulsar "la gran base que tenim".



L'estrena de 'Mulïer'



El festival comptarà amb artistes de renom, alguns dels quals trepitjaran per primera vegada la ciutat per aquesta cita. Arrencarà el dia 6 amb 'Mulïer', de la companyia Maduixa que es realitzarà, per primera vegada, en una sala a Catalunya. Guardonat amb els premis Max 2017 com el Millor espectacle de carrer i musical, es tracta d'un muntatge de dansa de cinc ballarines sobre xanques.

'Mulïer' es farà al Kursaal i serà de pagament. No obstant això, també se'n faran en altres espais de forma gratuïta com ara l'espectacle 'El somriure del nàufrag' de Claire Ducreux a la plaça de Sant Domènec, on durant mitja hora una rodamón transformarà l'espai en el seu refugi; o 'Atavic', d'Iris Hinojosa, Gerard Vilardaga i Javier Olaizola a la plaça de Crist Rei. En aquest cas, l'espectador gaudirà d'un espectacle a través de les lletres de Miquel Martí i Pol. Per la seva part, Jordi Ribot i Natàlia Vignatti protagonitzaran ´Entre Viatges i Flors' a la plaça Sant Domènec, una proposta que combina dansa i poesia i que va ser finalista del Premi de Dansa de l'Institut del Teatre 2017.

El programa compta amb una vintena d´espectacles entre els quals també destaca 'Cita a cegues' a l'Anònima, interpretat per Sol Picó (Premi Nacional de Dansa 2016) i Marco Mezquida); o 'Different Pulses' de CobosMika Seeds, a càrrec d'un grup de joves talents d'arreu del món.

Un altre acte atractiu del programa serà la projecció del documental 'Dancer' que narra la història del ballarí ucraïnès Sergei Polunin que, amb només 19 anys, es va convertir en el primer ballarí més jove de la història del Royal Ballet de Londres. El documental serà presentat pel ballarí de Sant Salvador de Guardiola, Guillem Cabrera, de 14 anys, que fa dos anys estudia a la prestigiosa escola del Royal Ballet de Londres.



Posar en valor la ciutat



L'alcalde de Manresa, Valentí Junyent, ha assegurat que Batecs serà un dels plats forts dels actes de la celebració de la Capitalitat Cultural. El batlle ha recordat que el festival permetrà assolir dos dels grans objectius que es van marcar amb motiu de la celebració: donar visibilitat a "arts que no tenien presencia a la ciutat", així com "donar a conèixer nous espais".

Tant el consistori com la Plataforma per a la dansa de la Catalunya Central han insistit en la voluntat que el festival no s'acabi aquí i pugui tenir continuïtat en els propers anys.