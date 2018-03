El Museu de la Tècnica tindrà un racó per als infants

El Museu de la Tècnica tindrà un racó per als infants

?El Museu de la Tècnica tindrà un espai per als infants, adreçat als alumnes d'educació infantil (entre setmana) i al públic familiar (cap de setmana), que s'anomenarà Tècnica 3_6. Es tracta d'una col·aboració de l'Obra Social «la Caixa», que hi destina 5.000 euros, amb la Fundació Aigües de Manresa–Junta de la Sèquia per difondre la ciència i la tècnica entre els més petits.