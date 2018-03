Els primers Premis Culturals del Berguedà es lliuren demà

Els primers Premis Culturals del Berguedà es lliuraran demà al monestir de Sant Llorenç de Guardiola de Berguedà (19 h), en un acte que serà presentat pels actors berguedans Ivan Otaola i Francesc Marginet. El Consell Comarcal del Berguedà va anunciar dimecres les 14 candidatures que aspiren a rebre'ls. Com va avançar aquest diari, el premi d'Honor de la Cultura Berguedana serà per a mossèn Ramon Viladés per la seva tasca de divulgació i preservació del món cultural berguedà i del bisbat de Solsona. Els nous premis volen potenciar els preceptors i difusors culturals de la comarca, impulsar la creació artística i reconèixer persones i/o entitats amb trajectòries rellevants en aquest àmbit.