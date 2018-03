Quatre entitats i sis creadors, distingits enguany amb els Premis Nacionals de Cultura

Els Premis Nacionals de Cultura 2018 reconeixeran la trajectòria i el talent de quatre entitats i sis creadors del país: el magazín digital Catorze, el Centre de Titelles de Lleida, la Fundació Festa Major de Gràcia, la Fundació Pau Casals, així com els escriptors Jordi Pàmias i Valentí Puig, els directors d'escena Josep Anton Codina i Albert Vidal, l'artista visual Fina Miralles i l'il·lusionista Hausson (Jesús Julve). Els guardons, màxima distinció catalana en l'àmbit cultural, es lliuraran en un acte al teatre Zorrilla de Badalona el divendres 29 de juny. El CoNCA, que concedeix els premis, destacava ahir que entre els premiats «conflueixen el talent i la creativitat, però també la solidesa i la trajectòria». Tots ells «destaquen per la singular empremta que han deixat en disciplines com la literatura, les arts escèniques i visuals i el periodisme».

El CoNCA ha volgut distingir la Fundació Pau Casals, impulsora dins i fora de les fronteres catalanes de la música com a mitjà d'expressió cultural i humanístic, i la Fundació Festa Major de Gràcia, motor cultural de la Vila de Gràcia amb dos-cents anys d'història, per «la seva capacitat de relligar la nostra vida cultural amb les seves profundes arrels».

Els premis també han valorat la dimensió imaginativa i pedagògica de la cultura posant un focus en les arts escèniques. El Centre de Titelles de Lleida, organitzador d'una fira única a Catalunya en el seu gènere; l'obra d'Albert Vidal, actor i director d'escena amb una visió instintiva i essencial del teatre i la cultura popular, i Hausson, Jesús Julve, gran renovador de l'il·lusionisme a Catalunya, en són els exemples.

Amb el premi atorgat al director i gestor teatral Josep Anton Codina es reivindica la importància de la pedagogia en el món artístic, així com una trajectòria fecunda que ha influït en les successives generacions. A més, el CoNCA ha volgut premiar la «vocació de ser un intèrpret rellevant de la contemporaneïtat» del magazín digital de cultura Catorze, impulsat per la periodista i escriptora Eva Piquer; «l'excel·lència en la representació cultural del territori» del poemari de Jordi Pàmias, una de les veus més representatives de les Terres de Ponent i una de les trajectòries més coherents de la literatura catalana; «l'exigència en la construcció d'una veu i una mirada personals amb vocació universal» de l'escriptor Valentí Puig i l'artista Fina Miralles, pionera del land art i el body art al nostre país.