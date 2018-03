Manresa fa ballar la capitalitat

Es diu Batecs, és el primer Festival de Dansa de Manresa, i ha vingut per quedar-s´hi. O aquesta és la intenció de fons d´un certamen que s´aixopluga en la capitalitat cultural catalana de Manresa i que ha trobat el millor esquer per néixer i, si és possible, consolidar-se. Batecs té al darrere la Plataforma per la Dansa de la Catalunya Central, una entitat formada actualment per una desena de membres, nascuda per vincular els professionals del territori que treballen en aquesta disciplina artística des de tots els vessants. El festival, que se celebrarà el 6, 7 i 8 d´abril, amb més d´una vintena de propostes (vegeu graella), és el primer fruit d´aquesta nova associació. Però no vol ser l´últim.

Al capdavant, en la direcció artística de Batecs, Laura Bataller (ballarina, pedagoga de la dansa, coreògrafa i directora de l´escola de dansa Olga Roig); Queralt Jorba (psicòloga i ballarina, psicoterapeuta a través del cos i la dansa, coach sistèmica) i Maria Ribera (psicòloga, ballarina, artista multidisciplinària, directora de la sala d´assaig i formació La Gare). Totes tres van presentar ahir Batecs, acompanyades de la regidora de Cultura, Anna Crespo, i de l´alcalde, Valentí Junyent. I és que aquest primer festival ha de ser, com va assenyalar l´alcalde, «un dels moments àlgids de la capitalitat cultural de Manresa», el segon plat fort després de l´espectacle inaugural, Pas, el gener passat.

Per a tots els públics i al carrer

L´objectiu del festival és «apropar la dansa» a tots els públics i treure-la al carrer: «que la gent se la trobi», remarcava Jorba. De fet, una gran part del programa d´aquest primer festival té propostes específiques per al públic infantil, per a tots els públics i, un gruix d´espectacles que tenen com a escenari l´espai urbà de la ciutat (Sant Domènec, Passeig, Crist Rei, Plana de l´Om). Amb qui?, amb «artistes internacionals, artistes de casa, iniciatives per a joves talents...», remarcava Ribera. Un festival que, com explicava Bataller, «és un primer teixit que suma tots els fils solts que treballem en el territori». Coreògrafs, ballarins, escoles.

Per primer cop en sala

Batecs arrencarà el 6 d´abril amb l´espectacle Mulïer, de la Cia Maduixa, un muntatge sobre xanques que posaran en escena cinc ballarines i que va rebre dos premis Max 2017. Mulïer es veurà per primer cop a Manresa en sala, al Kursaal. L´Anònima serà un altre dels escenaris del festival amb Cita a cegues, que es veurà el 7 d´abril, amb Sol Picó i Marco Mezquida; la cloenda, el dia 8, serà gratuïta i es farà a la plaça de Sant Domènec amb l´espectacle de text i dansa Entre viatges i flors de la Cia A les Golfes, amb Natàlia Vignati i Jordi Ribot. A més de Claire Ducreux, CobosMika Seeds (amb el seu director, Peter Mika, oferint un workshop... I la presència del jove ballarí bagenc Guillem Cabrera. Tot i que el gros de la programació de Batecs serà aquell cap de setmana, la programació continuarà fins al maig.