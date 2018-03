El concert de Guillem Roma tanca el segon Art en Cicle de Súria amb èxit de participació

?Guillem Roma, acompanyat de la seva banda, va tancar dissabte al vespre al Teatre del Foment de Súria la segona edició d'Art en Cicle. El certamen ha registrat una bona acollida de públic en les tres propostes programades. Després de dansa i teatre, dissabte era el torn de la música. Roma es va posar el públic a la butxaca tan bon punt va trepitjar l'escenari. Els músics gaudien i ho transmetien als assistents al concert, que es van mostrar molt participatius. «Sou un públic molt agraït». Quan l'osonenc va demanar que pugessin a l'escenari tres persones per acompanyar-lo en un tema, els tres voluntaris (a la foto) no es van fer pregar. Hi havia ganes de passar-s'ho bé. «Hem trobat el so de dissabte a Súria». Es va crear un ambient molt acollidor i la bona acústica del local va fer que en un moment del concert el músic desendollés la guitarra i baixés de l'escenari per interpretar una ranxera entre el públic. A les veus s'hi va sumar la seva germana, Marta Roma, amb qui més endavant va interpretar el popular bolero Piensa en mi.